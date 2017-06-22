Евросоюз продлил санкции против Москвы 4 22.06.2017, 21:48

На саммите ЕС в Брюсселе принято решение о продлении ограничительных мер против РФ из-за аннексии Крыма и невыполнения минских соглашений.

В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте в Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск, пишет DW.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе. Как указал Туск, участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений.

Санкции распространяются на российские государственные банки, импорт и экспорт вооружений, важнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности России. Они действовали до июля 2017 года.