«Я сама в шоке от такого везения, какая-то волна» 1 22.06.2017, 22:00

Фото: onliner.by

Витебчанка вот уже три года выигрывает призы в разных рекламных акциях.

У 46-летней Жанны из Витебска необычное хобби: она участвует в розыгрышах призов различных компаний. Буквально на днях женщина выиграла путевку в Доминикану на четверых от «Савушкин-продукт». В прошлом году ей также повезло: она выиграла оплату турпутевки от гомельской фабрики мороженого Ingman. До этого в копилке призов витебчанки был и полет на вертолете, и ноутбук, и пароварка, и аэрогриль, не говоря уже про мелкие призы типа рюкзака или USB-разделителя.

— Все началось случайно. Не скажу, что я удачливый человек, на деньги мне никогда не везло. Я никогда не выигрывала ни в «Суперлото», ни в «Ваше лото», — рассказала витебчанка onliner.by. — Я стараюсь играть в таких играх, которые не напряжны для семейного бюджета. Вот была рекламная игра йогурта, так мы его и так в семью берем. Чего не поучаствовать? Или мороженое? Мы все равно его любим, так почему не попробовать? Или тот же шампунь? Я обращаю внимание на акции и стараюсь в них участвовать. Но не скупаю массово все продукты, покупаю товары в обычном режиме, а потом регистрирую коды или чеки, как нужно по условиям.

Первый свой крупный приз Жанна выиграла в 2012 году. Тогда рекламную игру проводила «Санта Бремор». Акция называлась «Попробуй все», и для ее участия нужно было покупать мороженое «ТОП».

— До этого я выигрывала пароварку в розыгрыше сока «Настоящий» и аэрогриль от «Сочного», потом все как-то ничего не выигрывала, — вспоминает Жанна. — Сын мне все говорил: «Мама, ну что ты все участвуешь и никак не выигрываешь». Но когда я выиграла полет на вертолете, он призадумался. Это был первый такой большой приз. Мы целой компанией летали над Минском. Очень красивая была прогулка.

Потом были призы по мелочи. Например, рюкзак в игре «Путешествуй с Patella», потом USB-разделитель от «Белинвестбанка», сертификат на 20 рублей от «Бусліка» и многие другие.

Осенью прошлого года Жанна выиграла сразу два крупных приза. Это ноутбук в акции «Платеж на удачу» от «Белкарт».

— У меня ноутбук сломался, да так, что уже не подлежал ремонту. И тут я узнаю новость, что выиграла. Представляете? — удивляется витебчанка.

Параллельно она участвовала в игре «Первоклассные каникулы» от гомельской фабрики «Ингман мороженое». Женщина покупала мороженое марки «1-й «А»», фотографировала чек и регистрировала на сайте. В итоге победила и получила приз — подарочный сертификат на 19,2 миллиона неденоминированных рублей в счет оплаты туруслуг.

— На эти деньги мы купили туристическую путевку в Европу. Я впервые тогда выехала за границу. Очень здорово было, огромное впечатление на меня произвела эта поездка, — вспоминает она.

Этот год у витебчанки пока тоже удачный. Она дважды выиграла по 100 рублей от «Спартака», а буквально на днях — путевку в Доминикану на четверых от компании «Савушкин-продукт». Женщина говорит, что все равно брала йогурт «Оптималь», так почему бы не поучаствовать.

— Честно, вчерашняя новость о выигрыше для меня была полной неожиданностью, — говорит Жанна. — Это последние три года пошла какая-то волна выигрышей. И я понимала: так часто не бывает. Если честно, уже как-то даже настораживает. В мире все взаимосвязано, есть равновесие, поэтому немного так не по себе.

При этом Жанна говорит, что никогда не расстраивается, когда не выигрывает, и относится к этому очень легко.

— Я всегда радуюсь за победителей, особенно если они из Витебска. Гордость берет, — говорит женщина. — И друзей своих заразила участвовать, я с удовольствием делюсь информацией о рекламных играх. Для меня это как отдушина, как улыбка и такая разрядка.