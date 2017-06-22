Чиновники окончательно «отгородились» от белорусов 5 22.06.2017, 22:08

Чиновники местной «вертикали» проводят приемы граждан тогда, когда граждане не могут к ним прийти.

Первая половина рабочего дня – время, когда большинство граждан на работе. Но именно на это время назначают приемы граждан по личным вопросам чиновники Гомельского горисполкома. Это обстоятельство и стало причиной обращения на имя председателя горисполкома Петра Кириченко с просьбой внести изменения в график приема людей, пишет belaruspartisan.org.

Как следует из обращения, работающие люди не могут попасть на прием к самому Петру Кириченко, так как он принимает два раза в неделю по средам с 8.00 до 13.00. А также ко многим его подчиненным.

Так, по средам с 8.00 до 13.00 принимает граждан начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. По четвергам, опять же, с 8.00 до 13.00, принимают начальники управления торговли и услуг горисполкома, управления экономики, управления коммунальной собственности... И этот список можно продолжить.

Как попасть на прием, если ты не пенсионер и не «тунеядец»?

Ответа нет.

Однако в горисполкоме ничего ненормального в этом не видят и ничего менять не собираются.

«Личные приемы и «прямые телефонные линии» в Гомельском городском исполнительном комитете проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь», – таков официальный ответ горисполкома.

Журналисты методом случайной выборки проверил графики приема ответственных лиц еще пяти исполкомов, чтобы выяснить, проблема касается только Гомеля или всей страны.

Борисов

Председатель райисполкома принимает два раза в месяц по средам с 8.00 до 14.00. В это же время, по средам, принимает председатель Борисовского райсовета. Более того, ни один зампред райисполкома в Борисове не проводит граждан ни по выходным дням, ни во второй половине дня. Таким образом, ни к одному руководителю районной вертикали работающие люди в Борисове без проблем попасть не смогут.

Полоцк

Ситуация, аналогичная борисовской. Никто из руководителей района не принимает граждан по субботам или во второй половине.

Волковысск

Аналогично. Никто!

Брест

Только у двух чиновников горисполкома – одного зампреда и у управляющего делами – раз в месяц предусмотрено проведение пр а граждан с 13.00 до 18.00. Председатель горисполкома Александр Рогачук тоже принимает людей только два раза в месяц, только по средам с 8.00 до 13.00.

Славгород

Никто!

Таким образом, проблему, скорее всего, следует считать общей для всей страны. Чиновники принимают только в рабочее время, руководители исполкомов – только в первой половине дня, потому работающим людям сначала надо дождаться отпуска, а уже потом – пробовать попасть к местному начальству.