Дмитрий Дашкевич: Наш флаг – в сердцах белорусов 22.06.2017, 23:00

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Лидер «Молодого фронта» рассказал о перспективах придания национальному флагу статуса историко-культурной ценности.

- Вопрос придания бело-красно-белому флагу статуса культурно-исторического наследия на самом деле нужно поднимать...

- Каждый должен делать то, что в его силах. Мы, например, в прошлом году проводили кампанию по сбору подписей за придание бело-красно-белому флагу официального статуса.

Бело-красно-белый флаг возродился после долгих лет коммунистического террора, когда о нем не знал никто. В конце 80-ых всего около 100 историков знали, что такое бело-красно-белый флаг. А сегодня, по данным социологов, в стране три миллиона патриотов этого флага, - рассказал «Радые Рацыi» Дмитрий Дашкевич.

- На ваш взгляд, есть ли шанс, что флагу придадут официальный статус?

- Это не имеет значения. Флаг, несмотря на террор и информационный вакуум, в сердцах трех миллионов белорусов.