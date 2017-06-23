«Немецкая волна»: Оппозиция Беларуси вышла на акцию в поддержку политзаключенных 1 23.06.2017, 7:59

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Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока все узники совести в Беларуси не выйдут на свободу.

Вечером 22 июня активисты требовали освободить находящихся в следственных изоляторах политзаключенных по «делу патриотов», сообщает «Немецкая волна».

О плане проведения акции, состоявшегося в Минске в четверг, 22 июня, несколько дней назад заявили демократические активисты - представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и некоторые другие.

Под оком силовиков

Еще до начала акции на Октябрьской площади Минска напротив Дворца республики были замечены руководители столичных правоохранительных органов. Немало было и сотрудников силовых структур, одетых в штатское, которых выдавали белые проводки оперативной связи с наушником. Однако они находились в стороне и не вмешивались в происходящее.

Лишь минут через пятнадцать после начала акции к ее участникам подошел сотрудник милиции в форме, который призвал людей разойтись. Указав, что акция не разрешена Минским горисполкомом, он предупредил присутствующих о том, что по отношению к ним могут быть применены силовые действия. Будто в подтверждение его слов по проспекту Независимости проехал автозак, который проследовал за Дворец республики и скрылся из вида.

Режиссер-документалист Ольга Николайчик по этому поводу заметила, что своими угрозами власти и силовики нарушают гарантированные Конституцией права людей на свободу собраний, а также положения Пакта ООН о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Беларусь. Активисты продолжили стоять на площади.

Освободить политзаключенных

По словам Максима Винярского, сейчас в следственных изоляторах содержатся 14 человек, проходящих по «делу патриотов», а в местах лишения свободы находятся основатель правозащитной организации «Платформа» Михаил Жемчужный и молодежный активист Дмитрий Полиенко. Портреты некоторых арестованных и осужденных, а также плакат с требованием освободить политзаключенных держали в руках участники акции.

Дата для проведения акции в поддержку демократических активистов, находящихся в СИЗО, была выбрано не случайно. В это время в Минске находятся министры иностранных дел и главы национальных делегаций стран-участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ). «Мы хотим нашим пикетом привлечь внимание европейцев к тому, что в Беларуси до сих пор есть политзаключенные, хотя наши правозащитники почему-то не торопятся признать задержанных по «делу патриотов» таковыми», - сказал Максим Винярский.

Дело патриотов

Задержания политзаключенных по «делу патриотов» начались 21 марта, за несколько дней до традиционной акции оппозиции в День Воли (25 марта). Среди арестованных были десятки граждан – бывших активистов организации «Белый легион», которая прекратила свое существование около 15 лет назад, а также зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» и военно-спортивного клуба «Патриот».

Следственный комитет Беларуси принял к производству возбужденное Комитетом госбезопасности уголовное дело по статье 287 УК РБ за создание незаконного вооруженного формирования. Подробности расследования не раскрываются, однако уже многие из арестованных вышли на свободу.

Тем не менее в СИЗО остаются 14 человек, которых демократическое сообщество считает политическими заключенными. По словам активистов, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока все задержанные по этому делу не выйдут на свободу.