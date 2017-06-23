Экс-бойцы украинского «Беркута» на службе в милиции Беларуси 26 23.06.2017, 8:26

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Как бывшие церберы Януковича служат Лукашенко.

В белорусскую редакцию международного сообщества InformNapalm поступила информация о том, что сотрудники расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут», причастные к противоправным действиям по отношению к участникам Революции Достоинства, скрываются не только в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, но и на территории Беларуси. InformNapalm удалось найти документальные подтверждения этой резонансной информации.

Установлено, что белорусские власти подобно российским коллегам не только предоставляют убежище экс-бойцам «Беркута», но и охотно дают им работу в системе правохранительных органов государства. Как показали недавние события, приобретенный беглыми украинскими силовиками опыт превышения служебных полномочий в силовом подавлении мирных протестных акций весьма ценен как для России, так и для Беларуси.

В новом OSINT-расследовании InformNapalm публикуется информация о бывших сотрудниках николаевского подразделения «Беркут», участвовавших в столкновениях на Майдане в 2013-2014 гг. и, после победы проевропейских и демократических сил, бежавших в Беларусь. Для автора расследования, непосредственного участника Революции Достоинства, раскрытие имен этих «беженцев» является делом чести, а также данью уважения ко всем погибшим в результате противоправных действий со стороны сотрудников силовых ведомств.

Первым фигурантом этого расследования, в отношении которого собрано максимальное количество доступной в открытых источниках информации, является боец «Беркута» Николай Стогорняк.

Николай Сергеевич Стогорняк, родился 19.09.1988 года в с. Степкивка Первомайского района Николаевской области, УССР. Проживал в г. Первомайск Николаевской области. После прохождения срочной военной службы был принят в роту милиции особого назначения «Беркут» при УМВД Украины в Николаевской области. В социальных сетях: «VK» №1 (удален, архив профиля, контактов), «VK» №2 (архив профиля, контактов), «ОК» (архив профиля, фотоальбома, контактов).

Несмотря на весьма осторожное поведение фигуранта в соцсетях и удаление им предыдущего аккаунта, в котором было указано его участие в паблике «ПМОП Беркут», а также удаление им всех своих личных фотографий, благодаря его родственникам и бывшим сослуживцам получено достаточное количество информации для его идентификации.

Так, например, в профиле соцсети его сестры обнаружено фото Стогорняка вместе с матерью, приехавшей к сыну в Минск после продолжительной разлуки в ноябре 2016 года. Фотография сделана на территории обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси.

Ниже представлено одно из удаленных Стогорняком фото, на котором он запечатлен на фоне беларуского архитектурного чуда в стиле хай-тек — здания футбольного стадиона «Борисов-Арена».

Во время поиска и сбора фактологического материала, подтверждающего, что Николай Стогорняк являлся действующим сотрудником спецподразделения «Беркут», было выявлено групповое фото, запечатлевшее его вместе со своими сослуживцами предположительно в г. Первомайск Николаевской области. На фото он зафиксирован, как и остальные бойцы подразделения, в фирменном «беркутовском» обмундировании, а его погоны свидетельствуют о сержантском звании.

Что касается подтверждения службы Стогорняка в правоохранительных органах Беларуси, то фигурант №1 этого расследования уже успел поучаствовать в насильственных задержаниях и судебных расправах над общественными активистами Беларуси. Так Николай Стогорняк 13 марта 2017 года участвовал в качестве свидетеля во время судебного процесса по делу общественного активиста и анархиста Вячеслава Косинерова, обвиняемого в участии в «Марше нетунеядцев» в Минске 17 февраля 2017 года. Стогорняк на суде в открытую лжесвидетельствовал о том, что смог в темноте опознать по глазам Косинерова среди остальных двух тысяч участников акции протеста, при этом затруднялся назвать точное имя и фамилию обвиняемого. Несмотря на очевидную сфабрикованность дела, Косинеров был приговорен к 15 суткам ареста. В качестве документального подтверждения службы бывшего бойца «Беркута» Николая Стогорняка в милиции Беларуси приводим фрагменты фотокопии постановления по делу об административном правонарушении №1009/17 от 13.03.2017 г.

Несколькими днями позднее, 16 марта 2017 года, Н. Стогорняк свидетельствовал как сотрудник ОМОНа на процессе по делу задержанного им днем ранее после разрешенного властями очередного «Марша нетунеядцев» Дмитрия Митрашевского, приговоренного впоследствии к 15 суткам ареста. Этот казус, когда сотрудник правоохранительных органов, произведший задержание, и свидетель – одно и тоже лицо – норма и обыденность репрессивного аппарата Беларуси, который более чем за два десятилетия внутреннего оккупационного режима отлажен до последней точки в тексте приговора человека в черной мантии.

Николай Стогорняк открыто лжесвидетельствует и потворствует судебному произволу в Беларуси, но, вместе с тем, сам боится судебного преследования у себя на родине, из-за чего бежал в Беларусь. Вполне возможно шлейф его преступлений тянется вплоть до событий ноября 2012 года, когда, после окончания избирательной компании в Верховную Раду, бойцы «Беркута» прорвали оцепление митингующих и ворвались со штурмом в помещение 132-й окружной избирательной комиссии в г. Первомайск Николаевской области и похитили оригиналы протоколов с «мокрыми» печатями. Данные действия, а также фальсификация итогов выборов, были проведены для обеспечения победы кандидата от «Партии Регионов».

Вторым фигурантом расследования, который с очень большой долей вероятности находится на данный момент в Беларуси и, предположительно, также служит в правоохранительных органах, является Сергей Гавриляк. Он обнаружен в списке друзей фигуранта №1, Николая Стогорняка, по сравнению с которым осторожничает еще больше и проявляет гораздо меньше активности в соцсетях. Тем не менее в отношении него удалось установить следующую информацию.

Установочные данные:

Сергей Николаевич Гавриляк, родился 06.02.1984 г. в с. Зеленое Николаевского района Николаевской области, УССР. После прохождения срочной военной службы принят в роту милиции особого назначения «Беркут» при УМВД Украины в Николаевской области. В ноябре 2013 года в составе николаевского подразделения направлен в Киев. В социальных сетях: «VK» (архив профиля, фотоальбома, контактов).

В результате углубленного изучения открытых источников информации установлено, что С. Гавриляк в качестве бойца «Беркута» принимал непосредственное участие в противостоянии на Майдане в составе своего николаевского подразделения. Об этом свидетельствуют его собственные комментарии к записи о просьбе 25 бойцов харьковского «Беркута» предоставить им убежище в оккупированном Россией Крыму.

Была выявлена и другая его запись, в которой он дает реальную оценку своему теперешнему положению, в котором даже делает угрозы.

Нижеприведенная запись достаточно четко свидетельствует о его воззрениях, которые дают ясное понимание того, что, если он когда-либо и вернется в Украину, то уж точно под стражей.

Прямых доказательств того, что он скрывается в Беларуси, обнаружено не было, но косвенно об этом свидетельствует проживание его жены, Татьяны Гавриляк (архив профиля, фотоальбома, контактов), вместе с детьми в Минске. Супруга не только разделила судьбу своего беглеца-мужа, но и в открытую его поддерживает, публикуя во всех своих аккаунтах соцсетей в так называемый день «Беркута» символ расформированного подразделения.

Кроме этого установлено, что ей была предоставлена работа помощника воспитателя в одном из учреждений дошкольного образования г. Минска.

Для опознания потерпевшими в результате его противоправных действий приводим более качественную фотографию Сергея Гавриляка 2011 года:

Третьим фигурантом настоящего расследования является сослуживец Стогорняка и Гавриляка по Николаевскому подразделению «Беркута» Сергей Панасенко. Выявить информацию в отношении него было наиболее сложно, т.к. перед своим бегством в Беларусь он удалил практически всю имевшуюся ранее в соцсетях информацию о себе. Путем углубленного анализа его нового аккаунта, обнаруженного в списках контактов предыдущих фигурантов расследования, удалось собрать необходимые для идентификации сведения.

Установочные данные:

Сергей Панасенко, родился 1 февраля, предположительно, в Березанском районе Николаевской области, УССР, год рождения и достоверность фамилии устанавливаются. Отслужив срочную военную службу принят в роту милиции особого назначения «Беркут» при УМВД Украины в Николаевской области. В ноябре 2013 года в составе николаевского подразделения направлен в Киев. С большой долей вероятности установлен его новый профиль в соцсети «VK» (архив профиля, контактов). Данный профиль имеется в списках контактов практически всех его сослуживцев, а в профиле фигуранта №2 – Сергея Гавриляка – ему присвоен статус «лучшие друзья».

В весьма информативных аккаунтах соцсетей его родственников были обнаружены все необходимые данные, касающиеся не только его непосредственного участия в силовом противостоянии на Майдане во время событий Революции Достоинства, но и пребывания его в настоящий момент на территории Беларуси. Больше всего информации в отношении Сергея Панасенко содержится в аккаунтах соцсетей его сестры, сторонницы Януковича и Партии Регионов, Елены Бондаренко (Панасенко).

На трех фото ниже он запечатлен 27 ноября 2013 года за два с небольшим дня до жестокого силового разгона протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября.

Из весьма иллюстративных живописаний Елены Бондаренко о своем брате можно сделать вывод, что Сергей Панасенко принимал также участие в защите администрации Януковича на ул. Банковой в Киеве и его резиденции в Межигорье.

3 октября 2015 года Елена Бондаренко вместе со своей подругой решает поехать в Беларусь, в Минск, дабы навестить после длительной разлуки своего брата, Сергея Панасенко.

Селфи-палки играют далеко не последнюю роль в раскрытии фигурантов многих расследований. Ниже представлены «селфи», зафиксировавшие третьего фигуранта в центре Минска: на Октябрьской площади и на набережной р. Свислочь напротив Троицкого предместья.

Слова Елены Бондаренко в комментарии к фото, вполне возможно, являются более чем достоверными: как и в случае со Стогорняком местная милиция остро нуждается в пободных кадрах, имеющих значительный, хоть и отрицательный опыт в защите антиконституционных режимов. С большой долей вероятности некоторые из перечисленных в данном расследовании фигурантов принимали участие и в жестоком разгоне мирной акции Дня Воли 25 марта 2017 года в Минске.

Что заставило их поспешно бежать, уезжать с нажитых мест, бросать родных? Тяжелая ноша совершенных ими преступлений, издевательств и пыток над участниками акций протеста? Вполне может оказаться, что они виновны в искалечивании и даже убийствах людей на Майдане.

Автор этих строк является непосредственным участником столкновений на улице Грушевского в январе 2014 года и может лично свидетельствовать про множество противоправных действий со стороны бойцов «Беркута». Силовики использовали коктейли «Молотова» против демонстрантов, вели прицельную стрельбу по глазам, использовали охотничью картечь, бронебойные латунные патроны, применяемые для принудительной остановки транспорта. Прикрепляли к светло-шумовым гранатам металлические поражающие элементы, целенаправленно бросали гранаты в скопление людей, что приводило к тяжелым ранениям.

В данном расследовании выявлены и идентифицированы бывшие бойцы только Николаевского подразделения «Беркута», принимавшие участие в столкновениях на Майдане во время Революции Достоинства. В отношении одного бойца документально подтверждено, что он в настоящий момент служит в рядах милиции Беларуси, в отношении второго имеется косвенное свидетельство от ближайшего родственника о его службе в структуре МВД РБ. Режим Лукашенко мог предоставить убежище и взять на службу десятки подобных беглецов из других подразделений «Беркута». Важно выявить и донести до общества любую информацию, касаемую местопребывания и службы данных лиц в правоохранительных органах Беларуси. Они вполне могут быть использованы в самой грязной работе по подавлению мирных акций протеста. Важно не допустить появления в Беларуси своей «черной роты».

Просьба к компетентным органам Украины проверить всю имеющуюся информацию в отношении приведенных в этом расследовании фигурантов и, в случае необходимости, оперативно задействовать весь механизм процедуры экстрадиции. Промедление в этом вопросе может привести к бегству означенных лиц уже на территорию Российской Федерации, откуда привлечь их к ответственности будет весьма затруднительно.

В своих публикациях сообщество InformNapalm уже неоднократно приводило информацию о том, что власти Беларуси не только дают пристанище боевикам террористических бандформирований «Л/ДНР» и их пособникам, активно манипулируют темой беженцев, но и, по существу, открыли второй фронт информационной войны против Украины. Привлечение же беглых бойцов «Беркута» к службе в рядах милиции Беларуси и защите своего режима ставит власти вровень с российским агрессором и нивелирует и без того сомнительное значение минской площадки для переговоров по урегулированию на Донбассе.