Рассекречены уникальные документы о боях в Беларуси летом 1941-го 13 23.06.2017, 8:39

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В 1952 году советские генералы написали воспоминания о тех событиях.

Министерство обороны России опубликовало документы о боях лета 1941 года в Беларуси, сообщает «Еврорадио».

В 1952 году советские генералы написали на заказ воспоминания о тех событиях (они получили из Военно-исторического управления Генштаба советской армии список вопросов). Теперь они рассекречены и находятся в свободном доступе.

Генерал-майор Борис Фомин, который в 1941 году был начальником оперативного отдела штаба 12-й армии Белорусского особого военного округа, писал: «Удар авиации противника (3:50 22 июня) застал войска в момент выдвижения их для занятия обороны».

Он рассказал о ситуации, которая сложилась в Западной Беларуси в первые дни войны: «Оборона границы до начала боевых действий дивизиями не занималась. Радиостанции в управлениях армий бомбежкой были разбиты». Генерал вспоминает, что связь приходилось поддерживать с помощью офицеров, которых сбрасывали с самолетов на парашютах или отправляли на бронемашинах. Однако самолеты сбивались немецкой авиацией, а бронемашины уничтожались немецкими танками и артиллерией.

Размещены на сайте и воспоминания генерал-майора Михаила Зашибалова, который летом 1941-го командовал 86-й стрелковой дивизией 5-го стрелкового корпуса 10-й армии Белорусского особого военного округа.