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В Польше разрешили использование марихуаны в медицинских целях

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  • 23.06.2017, 8:41
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Против нового закона голосовали всего два депутата Сейма.

Сейм Польши принял законопроект, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях.

Сушеные растения конопли будут импортироваться из-за границы, препараты на ее основе будут производиться в аптеках, пациенты, в свою очередь, смогут получать их по рецепту врача, сообщает «Радио Польша».

Пациенты смогут использовать препараты на основе конопли уже в течение нескольких месяцев после вступления законопроекта в силу. Польские депутаты готовы рассмотреть варианты не только с импортом. Пока что в Сейме пришли к выводу, что доставка сырья из-за границы — это самый безопасный и быстрый способ.

За принятие поправок к закону о противодействии наркомании проголосовали 440 депутатов, двое были против, один воздержался.


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