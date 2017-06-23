Продолжаются провокации против Натальи Папковой 2 23.06.2017, 9:10

8,585

НАТАЛЬЯ ПАПКОВА

ФОТО: TUT.BY

Активистка пообещала «неуважаемым господам» из карательной медицины: не дождетесь!

Об этом написала 22 июня в «Фейсбуке» координатор оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) по Бресту Наталья Папкова.

«Посетила Брестский наркологический диспансер.

Зашли к главному врачу Бильдейко Александру Леонидовичу. Поразило то, что главврач к нашей встрече готовился хотя она была «не запланированная». Наизусть помнил промилле всех задержанных вместе со мной.

После главврача пошли в кабинет, в который меня непосредственно вызывали – № 10. Там сидел молодой «доктор» Клышко Эдвард Станиславович и практически сразу я начала слышать из уст этого «врача», на что они имеют право и слова про «здоровый образ жизни».

После того как он выпроводил моего представителя, начались упреки и угрозы, что я «не должна делать» и что они со мной сделают, если будет еще один привод.

Итак: еще один привод, и меня отправят на принудительное лечение через суд в обязательном порядке.

Не дождетесь, неуважаемые господа, еще одного привода!»

Напомним, что 16 июня Наталью Папкову брутально задержала брестская милиция и заставила подписать протокол о якобы «распитии спиртных напитков», после чего активистке начали угрожать «наркологией».