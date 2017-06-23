Житель Гродно своими руками восстановил самолет 2 23.06.2017, 9:18

2,786

Малая авиация – серьезное мужское хобби, и это привилегия не только зарубежных миллионеров.

В Гродно также есть пилоты-любители. Один из них потратил год на восстановление чешского самолета «Злин 42М». Это чуть ли не единственный подобный экземпляр в Беларуси. Законченный вариант самолета гродненцы смогут увидеть на авиационном фестивале в начале июля. Подробнее об уникальном воздушном судне рассказали в сюжете «Гродно Плюс».

Самолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа и относится к малой авиации. «Злин» развивает скорость до 300 км/ч и поднимается на высоту 5 с половиной тысяч метров. Такой самолет – единственный подобный пример в Гродно, и он уже практически готов к полетам.

Владелец самолета – Виталий Братанюк, в прошлом боевой пилот, а сегодня увлекающийся авиатор и председатель гродненской Ассоциации любителей авиации. Свой «Злин» он приобрел около года назад, и все это время занимался ремонтом. Год рождения летательного аппарата – 1975-ый, и ему требовалось обновление. Сейчас весь корпус выглядит как новенький, здесь продумана каждая мелочь. Например, на крыло нанесены антискользящие элементы, чтобы после посадки пилот не упал, спускаясь по крылу на землю. Виталий говорит: все приборы, не смотря на возраст, работают как часы.

— Мы просто хорошо помыли, почистили самолет и нанесли краску, поэтому он так выглядит. А в принципе, он остался тот же, старичок 1975 года, но главное – сердце. Если сердце работает, все остальное тоже служит прекрасно, — говорит Виталий Братанюк.

«Злин 42М» – хороший вариант для начального обучения пилотов. Сейчас учиться на авиатора-любителя можно только в Минске, но «Злин» позволит гродненцам проходить летную практику, а это 42 часа в воздухе, и в Гродно, правда, при наличии инструктора. Это отличное подспорье для тех, кто давно мечтал стать пилотом.

Простаивать в мастерской самолет не будет. Уже на днях он отправится на аэродром, где его соберут и подготовят к полетам. Осталось пройти регистрацию и, так называемый, техосмотр.

— Планы простые – летать. Пройти сейчас техническую комиссию, к тому же, нужно, чтобы он поучаствовал в фестивале, но не как летающий самолет, а как выставочный вариант. А потом пройти техком и он готов к полету.

В Гродно всего несколько частных самолетов, и «Злин» Виталия – самый уникальный из них. Увидеть воздушное судно можно будет во время авиационного фестиваля, который пройдет под Гродно 8 и 9 июля.