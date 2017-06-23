«На 10 человек — более 100 сотрудников милиции» 11 23.06.2017, 9:54

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Фото: svaboda.org

За день до акции 22 июня у домов и квартир десятка активистов дежурили наряды милиции.

Правозащитница и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Юлия Степанова посчитала, сколько сил приложили спецслужбы, чтобы попытаться сорвать вчерашний пикет, пишет сайт БНК.

— На акции присутствовало человек 20. Некоторым активистам просто не удалось дойти до Октябрьской — со вчерашнего вечера их «сторожили» сотрудники милиции. По 4 человека в машине, с пересменкой и всем таким, между прочим, а машин было по две — три (от уровня активиста зависит, видимо) На 10 человек — более 100 сотрудников милиции, в две смены. Это пять! А кто будет ловить преступников, стесняюсь спросить?

Напомним, 22 июня в центре Минска прошла акция солидарности с политзаключенными.