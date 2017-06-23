«Баста!»: Белорусов призвали выйти 3 июля на Площадь в Минске
- 23.06.2017, 9:59
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В сети появились листовки, посвященные акции «За мирную Беларусь».
Об этом сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.
«Готовим акцию 3 июля вместе!
Макеты листовок к акции «За мирную Беларусь», которая пройдет з июля в Минске.
Перед каждой демонстрацией оппозиции к нам обращаются наши сторонники и предлагают помощь в распространении информации о ней. Акция, проведение которой запланировано на 3 июля на Октябрьской площади Минска, не стала исключением. Каждый из вас может помочь в ее организации.
Ниже размещены макеты листовок формата А4, которые можно распечатать на обычном принтере и расклеить в наиболее оживленных местах вашего района. Также не забывайте распространять информацию об акции в социальных сетях и среди своих знакомых. Только от нас самих зависит, насколько массовым будет протест».