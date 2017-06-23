закрыть
23 июня 2017, пятница, 11:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Баста!»: Белорусов призвали выйти 3 июля на Площадь в Минске

  • 23.06.2017, 9:59
  • 1,532

В сети появились листовки, посвященные акции «За мирную Беларусь».

Об этом сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

«Готовим акцию 3 июля вместе!

Макеты листовок к акции «За мирную Беларусь», которая пройдет з июля в Минске.

Перед каждой демонстрацией оппозиции к нам обращаются наши сторонники и предлагают помощь в распространении информации о ней. Акция, проведение которой запланировано на 3 июля на Октябрьской площади Минска, не стала исключением. Каждый из вас может помочь в ее организации.

Ниже размещены макеты листовок формата А4, которые можно распечатать на обычном принтере и расклеить в наиболее оживленных местах вашего района. Также не забывайте распространять информацию об акции в социальных сетях и среди своих знакомых. Только от нас самих зависит, насколько массовым будет протест».


Мнение

К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина


Интервью

Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов