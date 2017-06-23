Как Путин пытался стать евреем Петр Люкимсон, jewish.ru

23.06.2017, 10:22

Израиль, увеличившийся до масштабов России, – это уже опасно.

На днях Владимир Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом: «Это, вообще, мне антисемитизм напоминает – во всем евреи виноваты, понимаете? Сам, придурок, ничего сделать не может – евреи виноваты». А мы тут с друзьями играли как-то в альтернативную историю. Пытались представить, как развивались бы события, если бы князь Владимир выбрал для России не христианство, а иудаизм.

Теоретически это вполне могло произойти, поскольку, как известно, матерью Красна Солнышка была исповедующая иудаизм хазарская рабыня Малка, а среди «трех богатырей» евреями были, вопреки песне, как раз не Илья Муромец, а Добрыня (он же Тувья, так как само имя Добрыня, не привившееся в русском языке, является калькой с этого еврейского имени) Никитич и Алеша (он же Элиша) Попович. Ведь Поповичей на тот исторический момент в России никак быть не могло, поскольку и своих попов-то еще не было, так что, скорее всего, кличка эта значила, что был Элиша сыном священнослужителя – то есть раввина.

Представьте, что в Восточной Европе образовалось бы огромное, пусть не совсем еврейское, но иудейское государство. И его население, перейдя в иудаизм, и в самом деле считалось бы самыми что ни на есть настоящими евреями. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – поголовной грамотностью всего населения старше трех-четырех лет и постоянной учёбой в качестве главного смысла существования.

Давайте представим себе Россию современным Израилем, только в ее нынешних масштабах. Даже с Крымом. Российские коровы дают самые высокие надои молока в мире, технические факультеты российских вузов входят в первую десятку сильнейших в мире, а российские инженеры создали и флэшки, и автонавигатор.

И вот тут мы с друзьями сказали себе: «Стоп!» Израиль, увеличившийся до масштабов России, – это уже опасно. Это однозначное скатывание к однополярному миру, в котором одна страна и в самом деле доминировала бы над другими и в политическом, и в экономическом плане, сделав их исключительно своими сырьевыми придатками. Короче, миру явно повезло, что в свое время князь Владимир Красно Солнышко выбрал для России именно христианство и Элиша Рабинович стал Алешей Поповичем.

Конечно, обвинения в том, что российские хакеры определили исход выборов в США, потом пытались повлиять на выборы во Франции, а в довершение поссорили Катар с другими странами арабского мира, звучат просто смешно. Не стоит так переоценивать роль государства, которое за последние десятилетия слишком отстало в технологической области и не способно к созданию собственной электроники и конкуренции на этом рынке.

«Мы знаем, к чему приводят такие настроения – ничем хорошим они не заканчиваются», – предупредил Путин.

Что ж, мы, евреи, в самом деле прекрасно знаем, чем они заканчиваются – чертой оседлости, процентной нормой, погромами и преследованиями. Но с другой стороны, если вдуматься, то именно антисемитизм в немалой степени и сделал еврейский народ таким, какой он есть. Именно антисемитизму мы обязаны всеми своими достижениями и той ролью, которую сыграли во всех сферах жизни цивилизации.

Так что, совсем ли уж ничем хорошим такие настроения не заканчиваются – это, как говорится, большой вопрос. Может быть, как раз в тот момент, когда русские вдруг превратятся в евреев для всей планеты, у них просто не останется никакого иного выхода, как доказать всему миру, что они-то без него прекрасно обойдутся, а вот мир без них – никак. Если история вдруг дает России такой шанс, то просто жаль было бы его упустить.

Лично я в любом случае благодарен Владимиру Путину за сказанные слова. Потому что они по сути своей являются своего рода долгожданным покаянием перед евреями за кровавые наветы и погромы. А еще, вне сомнения, они служат самым лучшим ответом современным российским антисемитам, обозленные стаи которых бродят по просторам интернета. В сущности, эти слова были предназначены для внутреннего пользования куда больше, чем для внешнего. Слушайте, ребята, господа и товарищи! Давайте переставайте быть придурками и искать виноватых на стороне. Заканчивайте давайте! И вам станет легче, и нам.

Петр Люкимсон, jewish.ru