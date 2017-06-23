Геннадий Федынич: Даже в 90-е не было такого бездушного отношения к рабочим 23.06.2017, 10:30

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Белорусских зарплат не хватает на содержание семьи.

В Беларуси зафиксирован очередной суицид на рабочем месте: повесился 22-летний работник ОАО «Речицадрев».

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» оценку происходящему на предприятиях дал председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Считаю, не дорабатывает руководство – в лице, прежде всего, мастеров и идеологов. Они совершенно не работают с людьми. В работнике видят не человека, а только подчиненного, – отметил Геннадий Федынич.

– Раньше мастер знал не только имя-фамилию каждого работника, но и то, что происходит у него дома, какая материальная ситуация и т.д. То есть, работник жил в коллективе, и коллектив знал его ситуацию. А сейчас никто такой задачи даже не ставит. Поэтому я думаю, что суициды работников можно было бы предотвратить, если бы с людьми нормально разговаривали. Если бы попытались узнать, что у них на душе, чтобы люди видели в руководстве не только начальство, но и коллег по работе. Те же идеологи вместо того, чтобы этим заниматься, выискивают работников, которые мыслят не так, как начальство и руководитель государства.

Так или иначе, предыдущие самоубийства работников на предприятиях в обществе связывали, в том числе, с материальным фактором.

– Но я не припомню, чтобы в 90-х такое происходило, – отметил Геннадий Федынич.

– И это, пожалуй, вполне объяснимо. В 90-х люди были более организованными и солидарными, а Федерация профсоюзов не была подконтрольна власти так, как сегодня. В случае возникновения проблемы она либо решалась, либо люди организовывались и делали забастовку на предприятии. А сегодня они и в официальный профсоюз не хотят обращаться, поскольку не видят там помощи, и организованно выказать недовольство не могут. В итоге люди оказываются брошенными и представленными сами себе. Никому нет дела, что у них дома. А там может быть все что угодно. И долги по кредитам могут давить, и денег на содержание семьи может не хватать, если зарплата составляет 300 рублей.

Напомним, в последнее время получили резонанс несколько суицидов работников на предприятиях. Осенью прошлого года повесился слесарь на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. В марте повесился на ОАО «Интеграл» замдиректора. В июне гомельчанка подожгла себе на проходной фабрики «Коминтерн» и спустя неделю скончалась.