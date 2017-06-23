Видеохит: Как сделать флейту из морковки 1 23.06.2017, 10:41

Видео с креативным подходом к созданию музыкального инструмента бьет рекорды популярности в сети.

В сети набирает популярность видеоролик, на котором показано, как самостоятельно смастерить флейту из морковки.

Портал BuzzFeed опубликовал в социальной сети Facebook видеоурок, как из обычной морковки сделать флейту.

Для этого необходим большой оранжевый овощ, дрель и нож. За несколько дней короткий ролик посмотрели более 14 миллионов раз.

Некоторые пользователи были восхищены тем, как легко и быстро можно превратить морковь в музыкальный инструмент.