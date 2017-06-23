Польша оштрафует Россию за некачественный газ 23.06.2017, 10:46

Российская сторона не проинформировала польских партнеров о причине транспортировки некачественного газа.

Глава польской компании PGNiG заявил, что поставки газа с востока всегда являются «рискованным делом».

Польша оштрафует Россию за поставки некачественного газа, который Варшава прекратила отбирать из Ямальского газопровода с 21 июня. Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, пишет korrespondent.net.

«В этой связи PGNiG вынуждена будет наложить на Газпром штраф в соответствии с контрактом», – сказал Возняк.

По его словам, если снабжение газа для потребностей Польши будет возобновлено с 23 июня, то это не повлияет на отопительный сезон 2017-2018 годов. Однако если Россия и в дальнейшем будет транспортировать некачественный газ, то PGNiG вынуждена будет брать газ для обеспечения потребностей страны из собственных хранилищ на юге страны.

Сейчас недостаток газа покрывается за счет использования запасов из резервуара Могильный в центре страны, а также приостановки наполнения резервуаров на юге Польши.

«Если перерыв продлится дольше, ты мы вынуждены будем изменить режим наполнения южных резервуаров», – констатировал Возняк.

Он подчеркнул, что российская сторона не проинформировала польских партнеров о причине транспортировки некачественного газа. По его словам, они могут быть «разными», прежде всего техническими.

Глава PGNiG также отметил, что сейчас российский газ из Ямальского газопровода и дальше без препятствий транспортируется в Европу и поступает на рынки. Он подчеркнул, что в Германии функционирует осушительная станция, газ там очищается от примесей. Но у Польши нет такой станции, поскольку российская сторона выступила против этого на этапе строительства Ямальского газопровода.

Возняк заметил, что поставки газа с востока всегда являются "рискованным делом", поскольку могут возникнуть ситуации наподобие нынешней, или же Россия может закрыть с 2019 года газопровод, который проходит через Украину.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Петр Мацьонжек отметил, что газ умышленно разбавляли на территории России или Беларуси. По его убеждению, это – «политический сигнал» Варшаве со стороны Москвы перед визитом президента США Дональда Трампа в Польшу 6 июля на саммит Трех морей (Балтика – Адриатика – Черное море), а также сигнал для США, чтобы они не заходили слишком далеко в российскую сферу влияний.