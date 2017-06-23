Политолог: Беларусь так просто не выдаст Украине бойцов «Беркута» 9 23.06.2017, 11:32

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Фото: AP

История с бойцами «Беркута» может перерасти в международный скандал.

Украинские Беркуты загнездились в Беларуси. Ни МИД, ни министерство внутренних дел Украины не готовы пока комментировать информацию о бывших сотрудниках украинского полка особого назначения «Беркут», находящихся теперь на службе в беларуской милиции. Нет реакции на информацию и со стороны официального Минска. Сколько перебежчиков-силовиков оказалось в Беларуси и кто эти люди, в материале Игоря Кулея, пишет «Белсат».

Экс-бойцы украинского «Беркута» служат в беларуском ОМОНе. К таким выводам, после проведённого расследования, пришло интернет-издание «InformNapalm». Сопоставив ряд документов и информацию из социальных сетей автор расследования Денис Ивашин делает вывод – бывшие «Беркутовцы» теперь учавствуют в репрессиях.

«Сколько их в Беларуси сказать тяжело, но даже исходя из этих трёх выявленных бойцов, их может тут быть несколько десятков или даже сотня на территории РБ. И они тут исполняют те же самые преступные функции, охраняют теперь режим Лукашенко», – уверен редактор белорусской службы «InformNapalm» Денис Ивашин.

Пока что в центре расследования три человека: Николай Стогорняк, Сергей Гавриляк и Сергей Панасенко. По первому из них удалось собрать больше всего материала. Стогорняк был сержантом «Беркута» в городе Первомайск, Николаевской области Украины, что подтверждается фотографиями. Ивашин нашёл документы, что Стогорняк в этом году проходил свидетелем по делу анархиста Вячаслава Косинерова. Косинеров по фотографии опознал в Стогорняке сотрудника беларуского МВД, который лжесвидетельствовал против него в суде.

«Для меня тут всё ясно, что человек, который потерял возможность реализовать свои «таланты», а какие у него таланты – физическая сила и особая жестокость – попадает в другую службу, такого же плана, и ясно что для того что бы тут зацепиться он будет выполнять любой приказ», – отимечает Вячеслав Косинеров.

12 июня российский телеканал «Дождь» опубликовал фотоснимки оппозиционной акции в Москве. На одном из них – бывший командир киевского «Беркута» Сергей Кусюк в форме российского ОМОНа руководит разгоном митинга. В 2014 году он вместе с 60 бойцами подразделения сбежал в тогда уже оккупированый Крым. В Украине беглого полковника подозревают в причастности к расстрелу участников Революции Достоинства 2014 года и вывозе оружия преступления в Россию, и просят Москву выдать Кусюка. Ответа пока нет, но врядли отказ Кремля ещё больше испортит отношения между двумя странами. А вот как быть, если Украина займётся белорускими экс-беркутовцами?

«Может быть конфликт. Но я не думаю, что Беларусь так просто отдаст бывших бойцов «Беркута». Наверняка украинские активисты, которые принимали участие в событиях Евромайдана, будут требовать от властей Украины радикальных действий. Но Беларусь в итоге не выдаст перебежчиков», – считает политолог Роман Корбут.

Во время апрельской встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко, белоруский правитель подчёркивал, что украинцы никогда не были белорусам чужими людьми и что Беларусь сделает всё, что бы не допустить ссоры между двумя народами. Интересно, как с этим будет сочетаться укрывание десятков замешанных в преступления в Украине силовиков?