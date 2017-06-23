Ученые рассказали, как правильно пить воду для пользы организма 8 23.06.2017, 11:43

1,078

Водный баланс очень сильно влияет на самочувствие и обмен веществ, поэтому не стоит забывать пить воду и делать это правильно.

Специалисты рассказали как правильно пить воду, чтобы она приносила пользу организму, пишет сайт newsyou.info.

По словам экспертов, ни в коем случае не нужно выпивать дневную норму воды за 2-3 раза , так как прием жидкости в больших дозах только перегружает почки, не обеспечивая организм необходимым количеством влаги.

В течение дня следует пить воду маленькими глотками каждые 10-15 минут. Лучше всего пить чистую воду без газа, поскольку углекислый газ, присутствующий в газированных водах, вымывает из организма кальций. Можно пить фруктовые и травяные чаи без сахара.

Специалисты отмечают, что стоит исключить из рациона черный чай и кофе. Содержащийся в них кофеин, наоборот, способствует выводу жидкости из организма, приводя к обезвоживанию и развитию целлюлита. Кроме того, лучше всего пить воду комнатной температуры. Холодная вода охлаждает слизистую оболочку ЖКТ и затормаживает процессы пищеварения и всасывания. Сосуды слизистой кишечника рефлекторно сжимаются от холода и вода не поступает из кишечника в кровь — организм долго не может «напиться». Не поступающая в кровь холодная вода застаивается в кишечнике, постепенно нагреваясь. За это время она успевает размягчить и растворить шлаки. Когда вода согревается, вредные токсины всасываются вместе с ней.