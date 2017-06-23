В деле о краже $270 тысяч из МВД появился «украинский след» 2 23.06.2017, 11:48

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Зачем белорусское МВД трижды обращалось с запросом к украинским коллегам.

Как узнал belaruspartisan.org, не менее трех раз белорусские правоохранители обращались за помощью к своим украинским коллегам при расследовании дела о краже почти 270 тыс. долларов из сейфа, который находится в здании ГУБОПиК МВД Беларуси.

Располагая этой и другой информацией, ставшей известной белорусским СМИ, мы решили восстановить хронологию этого потрясающего внутренние органы события. Итак…

28 декабря 2016 года на сайте МВД появляется сообщение о задержании сотрудниками ГУБОПиК директора визового центра, который занимался изготовлением и подделкой документов визовой поддержки граждан для получения шенгенских виз и «карты поляка». При обыске в офисе центра изъяли 269 150 долларов США, поддельные печати и документы. Все это – вещдоки, которые оперативники должны были передать следователю Центрального райотдела СК, возбудившему уголовное дело. По каким-то причинам это не сделали, возможно, сработал человеческий фактор, дело ведь было перед Новым годом. Таким образом более четверти миллиона долларов оказались в сейфе кабинета № 107 административного здания по адресу: город Минск, улица Революционная, дом 3, где, собственно, и находится головной офис ГУБОПиК.

Судя по всему, в течение недели у одного из оперативников созрел план экспроприации экспроприированного и ход реализации задуманного. Личность его установлена, министр внутренних дел Игорь Шуневич признался, что преступление совершил офицер милиции. Факт очевидный, но имя дерзкого вора публично не называлось. В украинских судебных решениях он фигурирует как «ОСОБА_2». А далее по тексту:

«ОСОБА_2 08.01.2017 около 09 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, из сейфа в кабинете № 107… тайно похитил денежные средства в размере 269 150 долларов США. 08.01.2017 около 13 часов ОСОБА_2 пересек Государственную границу Республики Беларусь и выехал в Украину, где встречался с гражданкой Украины, а также связывался с неустановленным лицом по имени ОСОБА_4. Утром 09.01.2017 около 06 часов ОСОБА_2 выехал с территории Украины в Румынию».

Скорее всего, опер воспользовался случаем, ведь нельзя было предвидеть, что изъятые доллары окажутся в милицейском сейфе, а не в сейфе следователя. А вот то, что, как позже выяснилось, вор в погонах заранее позаботился о получении румынского гражданства, этот факт дает обильную пищу для размышлений. Впрочем, вернемся в Украину.

По ЧП в МВД было возбуждено уголовное дело №17128000037 по ч. 4 ст. 205 УК РБ (кража в особо крупном размере, от 3 до 12 лет с конфискацией имущества). История беспрецедентная, казалось бы, заниматься ею должны лучшие следователи из головного офиса СК РБ. Но, как следует из украинских материалов, дело находится «в производстве Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь». Не очень понятный притом, что преступление было совершено в Минске.

Знакомясь с решениями украинских судов, которые рассматривали ходатайства местных следователей «об оказании правовой помощи Республике Беларусь в уголовном деле № 17128000037, по обвинению ОСОБА_2», стало известно, опер, предположительно, с похищенными долларами пересек границу и направился в Черновцы, где встречался со своей родственницей. Может, паспорт румынский у нее хранил?

22 февраля в квартире этой женщины по запросу белорусской стороны на основании решения суда был проведен обыск. Примечательно, что санкцию на обыск «с целью отыскания и изъятия денежных средств, других предметов, документов и ценностей, имеющих значение для досудебного расследования» украинские правоохранители получили еще 8 февраля, но явно не торопились помогать коллегам, видно, своих дел хватало…

В ходе обыска дома родственницы нашей «ОСОБЫ_2» были обнаружены и изъяты: 7870 долларов, ноутбук «Dell» с блоком питания, копии свидетельства о браке и других документов, кредитная карточка «Приватбанка», лист бумаги с черновыми записями и мобильный телефон «Nokia».

28 апреля в ГСУ из Генпрокуратуры поступил перечень серий и номеров похищенных купюр, предоставленный белорусской стороной. 12 мая украинский следователь «провел осмотр изъятых в ходе обыска денежных средств и путем сопоставления номеров и серий купюр установил, что они не соответствуют сериям купюр похищенных по уголовному делу №17128000037».

Кстати, украинской родственнице нашего беглого опера дважды пришлось обращаться в суд с жалобой «на бездействие следователя», чтобы ей вернули изъятые при обыске деньги и вещи. Вернули.

Вероятно, ознакомившись с добытыми коллегами сведениями, белорусские правоохранители получили некоторую исходную информацию, а потому от них последовал очередной запрос об оказании правовой помощи.

22 марта следственный судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя следственного управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве «о временном доступе к документам (информации) с возможностью изъять их копии в бумажном и цифровом виде, которые находятся во владении оператора мобильной связи «Киевстар», «МТС Украина» и «Лайфселл». Белорусской стороне нужно было «пробить» несколько» телефонных номеров, с абонентами связывался беглый опер с 1 января по 23 января 2017 года. Срок действия постановления судьи - 1 месяц со дня его вынесения.

21 апреля Шевченковский районный суд Киева рассмотрел аналогичное ходатайство по запросу белорусской стороны. Речь вновь шла о доступе к базам украинских операторов мобильной связи. На этот раз следственный судья отказал, сославшись на статью УПК Украины, которая звучит так: «Судья выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований считать что эти вещи или документы имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве».

Украинский следователь, который должен был, скажем так, представлять интересы белорусских коллег, в суд по неизвестным причинам не явился, ходатайство не поддержал, на основании этого «следственный судья приходит к выводу, что оно не подлежит удовлетворению в части временного доступа к вещам и документам». Проще говоря, из-за безответственности исполнителя, белорусский СК получил от ворот поворот.

…А в это время, где-то в Румынии (или еще где?) «ОСОБА_2» тратит украденные из сейфа МВД доллары. И плевать он хотел на виртуальную угрозу своего бывшего начальника Шуневича, заявившего об объявлении беглеца в розыск Интерполом. «Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности», - сказал министр . Время покажет, пока же вороватый опер показал и доказал, что свой хлеб в МВД он ел не зря и кое-чему научился. Не хорошему, конечно, но в данном случае, с кем поведешься…