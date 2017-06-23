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«Беларуськалий» задымился

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  • 23.06.2017, 11:56
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Причины происшествия и сумма ущерба устанавливаются.

В отделении сушки и грануляции в ОАО «Беларуськалий» в Солигорском районе задымилась конвейерная лента, сообщили БелТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке ОАО в службу спасения поступило сегодня в 5.12. К месту пожара было направлено 13 единиц техники.

Когда подразделения МЧС прибыли по вызову, стало известно, что в результате тления конвейерной ленты на уровнях 15 м и 21 м произошло задымление в отделении сушки и грануляции.

Причина происшествия и ущерб устанавливается. Технологический процесс по выпуску калийных удобрений не приостановлен. Пострадавших нет.


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