Укол шпагой для Путина 1 Сергей Боженко

23.06.2017, 12:07

Шпага – отличное оружие. Благородное.

Не разрывает в клочья и не дробит кости. Легкое движение, и через дырочку вытекает кровь, организм умирает.

Шпагу достали из ножен и продемонстрировали. Покрутив перед кончиком носа обос…шегося клиента, пока вложили обратно.

Введение новых санкций отложила палата представителей конгресса. Еще не принятые, они уже вызвали отток капиталов и падение рубля.

В тоже время Трамп решил что-то сказать Порошенко.

Наверное самый устраивающий его вариант - это чтобы русские и «бывшие русские» как-то там сами между собой разобрались и перестали воевать. Не мешали заниматься приятным бизнесом с корпорациями и саудитами. И чтобы русские отстали наконец с угрозами компромата и требованиями снять санкции за поддержку на выборах. Он пробовал, честно, но не смог.

Поэтому вырисовывается компромисс:

Путин избегает укола шпагой, но дает гарантии неответки на действия Украины. Снимает с себя социальные затраты на разграбленный Донбасс.

Трамп - миротворец и списывает свои обязательства по снятию санкций. Не снял, конечно, но и не ввел же новые!

Порошенко проводит блестящую операцию, заканчивает войну, переизбирается и входит в историю.

Коллеги, переселенцы с Донбасса могут собираться в обратный путь.

Вроде бы радужная картинка. Но Саакашвили тоже кое-что гарантировали в 2008, поэтому он так легко и клюнул на наживку.

Сергей Боженко, «Фейсбук»