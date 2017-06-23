Из окна общежития БАТУ в Минске выбросили мужчину

Из окна общежития БАТУ в Минске выбросили мужчину4
- 23.06.2017, 12:18
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Двое слушателей курсов повышения квалификации выпили и поссорились.
Сотрудники уголовного розыска ищут очевидца событий, которые произошли еще 3 апреля. После ссоры один мужчина выбросил другого из окна общежития аграрно-технического университета в Минске. Подробности сообщили tut.by в Первомайском РУВД.
Ссора между двумя мужчинами (возрастом 23 и 29 лет) произошла в общежитии Аграрно-технического университета на улице Натуралистов, 12. Оба находились в Минске на курсах повышения квалификации и жили в одной комнате.
В тот вечер понедельника мужчины выпили спиртное и поссорились. А примерно в 22.30 старший из них избил младшего, после чего выбросил из окна второго этажа.
— 23-летний молодой человек с множественными травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело, — рассказали в Первомайском РУВД.
Милиция ищет очевидца, который в это время выгуливал рядом с общежитием собаку. Предположительно, он живет в соседних домах.
Приметы: мужчина на вид 50−55 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые. Был с собакой мелкой породы светлого окраса.