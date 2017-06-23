Американцы назвали самые качественные и надежные автомобили 5 23.06.2017, 12:23

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Исследование основано на опросе более чем 80 тысяч владельцев новых авто.

Американская компания J.D. Power and Associates опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. Второй раз подряд список возглавила компания Kia Motors.

Исследование основано на опросе более чем 80 000 американских владельцев новых автомобилей. Их попросили ответить на 233 вопроса (разделены на 8 основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в течение первых 90 дней эксплуатации машины. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Kia приходится 72 проблемы. На втором месте оказался премиальный суббренд фирмы Hyundai — Genesis (77 неисправностей на 100 машин). Третье место досталось компании Porsche, показатель которой составил 78 дефектов на 100 автомобилей.

Что касается рейтинга надежности моделей, то сразу пять автомобилей Kia заняли первые места в своих категориях. В список лучших попали седаны Cadenza и Forte, а также кроссоверы Niro, Sorento и Soul.

Автопроизводителем с самыми ненадежными машинами снова назвали компанию Fiat — 163 дефекта на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Jaguar и Volvo с показателями 148 и 134 поломки соответственно.

Средний балл по рейтингу составил 97 неисправностей на 100 автомобилей, что стало лучшим показателем за все время исследований J.D. Power.

В компании отметили, что больше всего владельцы новых машин по-прежнему жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем, включая адаптивный круиз-контроль и функцию предотвращения столкновений.

Лидером прошлогоднего рейтинга тоже стала компания Kia. Тогда массовый бренд поднялся на вершину списка впервые за 27 лет — прежде лидерами становились только производители премиальных машин. Второе место досталось компании Porsche, а третье — Hyundai.