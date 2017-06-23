Пережившие Холокост евреи: Нас обложили, как завод колесных тягачей 18 23.06.2017, 12:40

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Как иностранная помощь для евреев пополняет бюджет Беларуси.

До половины безвозмездной помощи, поступающей в Беларусь от американского еврейского комитета "Джойнт", уходит в бюджет как налоги. Ее получатели считают это несправедливым, говорится в расследовании Deutsche Welle.

В среду, 21 июня, пресс-служба министерства по налогам и сборам Беларуси сообщила об отмене подоходного налога для инвалидов и пенсионеров за предоставленные им благотворительные патронажные услуги. Речь идет о безвозмездной иностранной помощи (ИБП), которую Американский еврейский объединенный распределительный комитет "Джойнт" направляет в Беларусь 12 региональным благотворительным организациям "Хэсэд" ("Милосердие").

Однако отмена одного этого платежа проблему высокого налогообложения благотворительной деятельности не решила. Сотни белорусских евреев, нуждающихся в уходе по возрасту и из-за болезней, будут платить государству подоходный налог на помощь, полученную в натуральной форме - за лекарства, памперсы, инвалидные коляски, продуктовые наборы и необходимую бытовую технику.

Всего с 2016 года, после вступления в силу президентского декрета №5 "Об иностранной безвозмездной помощи", в госказну от ИБМ ушли, по оценкам специалистов, налоговые поступления на десятки тысяч долларов - до 50 процентов от сумм ежемесячных траншей, пересылаемых "Джойнтом". Получатели поддержки считают несправедливым, что государство отбирает значительные средства у старых и больных людей, в то время как само помочь им не в состоянии.

Почему надо платить за бесплатную помощь?

"Не понимаю, за что я должен платить налоги, если сам нуждаюсь", - возмущается 82-летний Борис Бейлинсон из Светлогорска. Он сообщил DW, что 2 года работал в Чернобыле после аварии на ЧАЭС, потерял здоровье и теперь благодарен тем, кто от "Хэсэда" приносит ему продукты и содержит в чистоте квартиру. А родственница 83-летней Фиры Михайловны из Могилева говорит, что та в прошлом месяце уже получила уведомление о необходимости платить налог за полученные ею от местного "Хэсэда" средства личной гигиены и услуги по уходу. Новость о том, что теперь налог за патронаж платить не надо, обрадовала семью.

Могилевский правозащитник Борис Бухель узнал о налоге из публикации главного редактора израильского выпуска русскоязычной газеты Америки "Еврейский мир" Шимона Бримана. Она называлась "Беларусь требует деньги с еврейских стариков, уцелевших в Холокосте". "После выхода на пенсию я получаю денежную помощь от регионального центра "Хэсэд Бaрух", как и другие евреи в тяжелых жизненных ситуациях", - рассказал DW Бухель. На дополнительные 13 евро ежемесячно он может приобретать кошерные продукты и должен предоставлять чеки покупок. Теперь Борис Бухель опасается, что ему тоже придется платить подоходный налог.

Однако руководитель могилевской организации "Хэсэд Бaрух" Инна Львович успокаивает получателей денежной помощи: "Она налогом не облагается". Зато такой налог могут взыскать за лекарства и предметы личной гигиены. Давать какую-либо оценку инициативе властей Львович категорически отказалась, но подчеркнула, что в Могилеве около 900 подопечных, нуждающихся в помощи.

"Это просто абсурд!"

Сотрудница бухгалтерии минского еврейского благотворительного общества "Хэсэд Рахамим" в беседе с DW подтвердила, что "извещение налоговой службы об отмене налога с физических лиц на патронажные услуги уже получено". По ее словам, местная налоговая инспекция также предложила направить письмо от организации с просьбой считать недействительными ранее отправленные списки получателей патронажной помощи и пообещала вернуть налоги тем, кто уже их заплатил.

Но при этом в официальном разъяснении министерства по налогам и сборам говорится, что "товары, оплаченные еврейскими благотворительными общественными объединениями за счет ИБП, признаются для физических лиц доходом и являются объектом налогообложения". Это значит, что со стариков и больных все же будут взымать 13-процентный подоходный налог за получаемые от "Хэсэда" предметы первой необходимости, обеды и продукты на дом, лекарства.

Бухгалтер минского "Хэсэда" убеждена, что налог за безвозмездную помощь обездоленным вообще нельзя брать - ни с каких услуг. "Получается, мы покормили человека бесплатно, за счет гуманитарной помощи, а он должен заплатить государству за обед, который почему-то считается доходом? - задается вопросом специалист. - Это просто абсурд!".

Работающая в Речице от гомельского "Хэсэд Ахим" Людмила Яковлевна рассказала DW, что недавно организации пришлось купить газовую плиту одинокому пожилому человеку, так как горгаз запретил эксплуатацию старой: "Плита стоит в 2 раза больше его 100-долларовой пенсии, но ему все равно придется заплатить за это налог".

"Обложили, как завод колесных тягачей"

Но кроме налогов с нуждающихся, которые хочет получать белорусское государство, есть еще налоги, которые платят сами "Хэсэды", распределяющие безвозмездную иностранную помощь "Джойнта". С 2016 года эти благотворительные организации выплачивают 20 процентов налога на добавленную стоимость за предоставляемые услуги патронажа. "Это приличная сумма - до 100 тысяч долларов в год со всех наших организаций", - подчеркнула бухгалтер минского "Хэсэд Рахамим". Она рассказала, что есть еще часть денег, поступающих от спонсоров на оказание социальных услуг малообеспеченным, которая облагается 18-процентным налогом на прибыль.

Выплачивают "Хэсэды" также и 34-процентный налог в Фонд социальной занятости населения из зарплат, которые получают у них патронажные сотрудники. А те в свою очередь платят 13-процентный подоходный налог и плюс 1 процент пенсионного взноса.

"В общем, нас обложили со всех сторон, как завод колесных тягачей", - иронизирует собеседница. И отмечает, что таким образом в казну уходит до 50 процентов безвозмездной иностранной помощи "Джойнта".

На вопрос DW, почему вопрос о высоком налогообложении возник только сейчас, если декрет №5 действует более года, бухгалтер пояснила, что прежние обращения от "Хэсэдов" к местным властям были безрезультатными. Налоговый кодекс РБ запутан, но письменных пояснений никто не давал. "Все было тихо, пока не появилась информация о налогах на физических лиц - стариков и больных, которые считают это несправедливым", - говорит сотрудница минского офиса.

Руководитель гродненского благотворительного фонда "Нохум" Елена Куцевич рассказала DW, что когда люди узнали о необходимости платить налоги, некоторые стали отказываться от памперсов или экономят и вместо 3 штук берут только по одному. "Можно только сожалеть, что вместо благодарности за иностранную помощь нашим старикам государство облагает эти средства налогами", - посетовала напоследок Людмила Яковлевна из Речицы.