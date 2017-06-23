Могилевский правозащитник через суд учит горисполком чтить Конституцию 2 23.06.2017, 13:41

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Укрощение распоясавшихся чиновников началось еще в декабре прошлого года.

22 июня состоялось третье судебное заседание по жалобе могилевского правозащитника Александра Хамратова на действия Могилевского горисполкома, в адрес заместителя председателя Могилевского горисполкома – Аллы Александровны Галушко на ее неправомерные действия по отказу ему в получении информации, сообщает сайт 6tv.by.

«Все началось еще в декабре прошлого года. Я пожаловался в Могилевский облисполком о том, что плохо ходят автобусы. И после того как получил ответ я решил ознакомиться с материалами по данному обращению. Это право гарантированно законом «о обращении граждан» каждому заявителю, – начинает рассказывать Александр Хамратов. – Я пришел в Могилевский облисполком к исполнителю по фамилию Калгин (главный специалист отдела транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Могоблисполкома – прим. ред.) и попросил предоставить материалы по моему обращению, но Калгин отказался, сказав, что мне такого права не дано и он ничего не будет предоставлять. В его действиях я усмотрел состав административного правонарушения».

Александр Хамратов написал заявление в Могилевский горисполком, поскольку они уполномочены составлять по таким заявлениям протоколы. Вскоре он получил ответ от зам.председателя горисполкома Аллы Александровны Галушко, о том что аудиозапись, которую вел Александр Хамратов во время разговора с Калугиным, не может являться доказательством, поскольку получена скрытно. В ответе Галушко ссылалась на Гражданский процессуальный кодекс. В тоже время административный процесс никаким образом не может вестись с учетом положения этого кодекса.

«Меня это удивило, и я решил прийти к ней на личный прием, – говорит Александр Хамратов. – Когда я пришел на личный прием, то в начале беседы я включил видеокамеру на мобильном телефоне. Галушко сказала, что они тоже ведут запись, и она может предоставить ее мне по первому требованию. Мне стало интересно. Я написал заявление о том, чтобы мне предоставили эту аудиозапись или видеозапись, которую они там вели. Но вскоре получил отказ – она сказала, что у меня нет такого права на получения записи личного приема. Я вообще очень возмутился и удивился, прежде всего, потому что на приеме она говорила о том, что предоставит мне эту аудиозапись или видеозапись с личного приема, а на деле оказалось совсем другое. Т. е. по сути зам. председателя Могилевского горисполкома обманывает граждан, вводит их в заблуждение».

Александр Хамратов написал в облисполком, на который изначально подавал жалобу, о том, чтобы Галушко заставили предоставить ему запись приема, но они тоже ответили, что у него нет такого права.

После этого Хамратов обратился в суд Ленинского района г. Могилева. В суде он требует, чтобы ему все-таки предоставили запись приема, т.к. это гарантированно законом «об обращении граждан», где написано, что заявители наделяются иными правами в соответствии с иными законодательными актами, т.е. на право пользованием информацией. Это конституционное право всех и каждого.

«Их отказ является незаконным. Я хочу это доказать в суде, – говорит Александр Хамратов. – Вызвало некоторое удивление о том, что когда задаешь вопросы представителю из горисполкома – по какой причине мне заместитель председателя пообещала дать эту запись приема, но не дала – она отказывается отвечать на такие вопросы с мотивацией того, что это не относится к делу и судья это принимает во внимание. Т.е. судья разрешает ей не отвечать на этот вопрос, поскольку он якобы не имеет отношения к делу».

Судья, Бушкевич Александр Сергеевич, отказался приобщать к материалу дела дополненные основания к жалобе Александра Хамратова, нарушив тем самым его процессуальное право, где он указывал, что Галушко вводит граждан в заблуждение.

«Я для себя сделал вывод, что судья Ленинского района г. Могилева, который сейчас рассматривает это дело, уже как-то заангажирован, потому что все-таки одна власть дружит с другой властью – рука руку моет. Мое такое мнение, конечно, это очень прискорбно, что людей в наш современный век лишают конституционного права на получение информации. Это просто возмутительно на мой взгляд и недопустимо. Посмотрим, что будет дальше, может даже в комитет по правам человека обращусь на нарушенное право пользования информацией, получение ее и распространение. Ведь в Конституции написано, что все государственные органы, должностные лица обязаны предоставить гражданину информацию, которая затрагивает его права и интересы. К сожалению, наш горисполком Конституцию ни во что не ставит», – подытоживает Александр Хамратов.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 27 июня в 16:00.