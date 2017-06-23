Как могилевские бюрократы сели в лужу 23.06.2017, 12:52

«Разрулить» инвестиционные проблемы оказалось не так просто.

Главная особенность китайской модели – это ведущая роль государства в экономике. В Беларуси тоже. Не зря ведь при создании белорусской модели правительство ориентировалось на китайский особый путь рыночной трансформации, отличный от стран Восточной Европы и России. В итоге, ввиду эксклюзивности белорусской модели, отстали и от Европы, и от России…и от Китая, пишет Петр Мигурский для 6tv.by.

Инвестиционные грёзы могилевских бюрократов

В дружественном Китае через государственный бюджет перераспределяется около 25% ВВП, при этом бюджет в большей степени ориентирован на поддержку экономики, чем на социальные нужды. Это, пожалуй, и есть в ряде иных фактор развития Поднебесной, о котором умалчивают белорусские аналитики «от власти». До поры, до времени, пока мы дружим президентами. Экономия на социальных нуждах, снижая затраты, повышает конкурентоспособность китайских товаров, которые, в отместку за недокитаизацию белорусской экономики, заполонили наши прилавки. Такая мелочь (в масштабах страны с почти 2-х миллиардным населением, конечно), как слабая социальная защищенность китайских граждан, макроэкономику и историю не слишком волнует. Но ведет к социальной напряженности. Все, конечно, относительно, тем более, что доходы «среднего» китайца за 2016 год составили 740 долларов США, а в Беларуси этот показатель (за апрель 2017 г.) …ровно в 2 раза ниже (напомню, что в Могилевской области самая низкая зарплата в Беларуси и составляет примерно 315 долларов США). Если в Китае минимальная зарплата равна 325 долларам, то в Беларуси на 2017 г. запланирована на уровне 140 долларов. Так что еще вопрос, в какой стране социальная напряженность выше!

Развитие могилевской экономики (и белорусской тоже) возможно при одном условии (!) – наращивании прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Таковы правила игры для чрезмерно открытой белорусской экономики в целом. Здесь и новые технологии, и расширение возможностей завоевания внешнего рынка, рост производительности труда и доходов занятых в производственных процессах работников. Притягивание за уши иных доводов для быстрого развития экономики Могилевщины не стоит внимания и обсуждения.

А денег «нам» нужно много и объемы иностранных инвестиций не ограничиваются планами чиновников – они свои инвестиционные «грёзы» формируют «от достигнутого». А это «достигнутое» для Могилевской области столь мизерно, что серьезно рассуждать о каком-то технологическом прорыве в ближайшие годы не приходится. Имеется в виду государственный сектор экономики.

Так вот, если взять за точку отсчета 2009 г. (начало для Беларуси мирового экономического кризиса, на который так привыкли ссылаться при объяснении причин неудач в экономике), то объем иностранных инвестиций за 7 последующих лет увеличился в 2 раза (241 млн. долларов США против 119). Прямые иностранные инвестиции увеличились в 1,9 раза (167 и 86 млн. долларов США соответственно). Казалось бы, прогресс налицо. Увы, если в 2009 г. чистые инвестиционные поступления составили 32,8 млн. долларов, то по итогам 2016 г. мы получили чистое изъятие иностранных инвестиций в сумме 31,1 млн. долларов США. Указанные показатели весьма объективно отражают реальную динамику иностранных инвестиций. И перспективу экономики региона в целом, которая с точки зрения иностранных инвесторов отсутствует напрочь.

И не важно, сколько запланируют чиновники инвестиций на чистой основе (а их нужно для области не менее 1 млрд. долларов США в год), результат получим закономерный – внутренний региональный продукт Могилевской области прирастать будет в пределах статистической ошибки. И как доказательство этому: за 2011-2015 гг. в Могилевскую область было привлечено 550,2 млн. долларов прямых инвестиций на чистой основе, а прирост внутреннего регионального продукта составил всего 0,1%. О какой эффективности инвестиций «вообще» может идти речь? Или тут ситуация не совсем экономического плана?

Ага-а, частник всё разрулит!

Сначала о плохом. Из белорусского пивного рынка ушел международный пивоваренный концерн Heineken N.V., предварительно «уничтожив» речицкий пивзавод и сократив производство пива в Бобруйске на 50%. Напомним, концерн Heineken N. V. вышел на белорусский рынок в декабре 2007 года, купив в Бобруйске пивзавод «Сябар». Затем голландская компания стала собственником «Речицапиво». В 2013 году на фоне падения рынка и недовольства властей (!?) компания сконцентрировала производство пива и кваса в Бобруйске, а в Речице остались солодовня, склад и дистрибуционный центр, а количество персонала снизилось с 160 до 90 человек. В 2017 г. инвестиционную эстафету в пивоварении Бобруйска приняла группа Oasis, за что ей потенциальное спасибо. На мой взгляд, в целом с голландскими инвестициями у могилевского рынка будут проблемы. Спасибо, если временные.

В Шклове к концу июля 2017 г. де-юре перестанет существовать производственно-торговое унитарное предприятие «Шклов Форест ЛТД», в деятельность которого инвестировали латвийские бизнесмены. Его уничтожение – дело рук местных и республиканских чиновников, а в результате латвийский капитал при нашей жизни в Шклов вряд ли придет.

Параллельно, складывается впечатление, в Шклове «махнули рукой» на судьбу фабрики «Спартак» со столетним стаже производства бумаги, которая четыре года назад «отметилась» повышением объема производства туалетной бумаги на 43%. Но и миллиардными убытками от производства, войдя в топ-20 самых убыточных (23 млрд. рублей) обществ Беларуси. Сегодня она присоединена к заводу газетной бумаги, у которого своих проблем не счесть. На фоне образовавшейся социальной напряженности может созреть и революционная ситуация в отдельно взятом городе Шклове.

Попробуем о хорошем. И в том же Шклове. Долгое время министерство, облисполком, чиновники райисполкома боролись за продление производственной жизни мебельной фабрике. Большинству из работников мебельного производства пришлось долго потом искать работу, так как жизнь и непрофессионализм шкловского руководства положили мебельное производство райцентра на лопатки. Сейчас фабрика арендована частным бизнесом по производству гофротары и прекрасно справляется с экономическими целями производства.

В Кричеве долго умирал цементно-шиферный завод. И умер, оставив новому руководству 11,5 млн. долга только за энергоносители. На его месте построили новый завод «сухого» производства цемента, а вот от производства шифера государство отказалось – невыгодно, мол. Идею производства и само производства подхватили частники и у них получается. Кстати, ОАО «Кричевцементошифер» как юридическое лицо продолжает функционировать и в составе Белорусской цементной компании имеет неплохие показатели, хотя убытки достигают десятков миллионов рублей. Впрочем, все постигается в сравнении.

Возьмем областной центр. На фоне деградации деревообработки в Беларуси в целом (сопоставим миллиарды долларов инвестиций и мизер прибыли отдельных производств, в том числе и «Могилевдрев»), фирма ИКЕА (компания имеет шведские корни) весьма успешно работает в Могилеве, отправляя продукцию на реализацию в Россию. И работает с прибылью. Кроме того, доходы работников ИКЕА приближаются к заданию Президента в 1000 рублей.

Очевидно, что за малым и средним бизнесом в Могилевской области драйв экономического развития.

Немножечко соли в частную практику. Одним из лидеров научно-производственного предпринимательства в Могилевской области является уникальное на территории ЕврАзЭС могилевское УЧНПП «Технолит», специализирующееся на литейном производстве эксклюзивных изделий. Его руководитель: «Человек года», лауреат Государственной премии, награжденный медалью Франциска Скорины Александр Бодяко сетует, что электричество для «Технолита» стоит до 19 центов за единицу энергии, для «МАЗа» почему-то 11,8. Где справедливость для частного инвестора в экономику Могилевской области? Могилевские технолитовцы роняют скупую экономическую слезу, узнав, что поляки на родственном производстве платят всего лишь 8,5 цента, украинцы 5, а россияне 6 центов. Вот вам и микроотражение макроситуации в Беларуси в отношениях инвестиций частного капитала и государства на благо, выходит, что чиновника. Потому что он за прогресс не отвечает…Но рулить инвестициями любит, к сожалению, на уровне хобби.