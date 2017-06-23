«Пируют во время чумы, а потом собирают с людей по нитке» 6 23.06.2017, 13:24

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Жители Кличева возмущены «бесплатным» концертом от райисполкома.

На интернет-сайте Кличевского райисполкома появилось объявление «Внимание! 28 июня состоится концерт с участием звезд белорусской эстрады!», сообщает 6tv.by.

В объявлении сообщается, что 28 июня 2017 г. в 18.00 на стадионе УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж» состоится грандиозный концерт финалистов Республиканского профсоюзного конкурса Федерации профсоюзов Беларуси «Новые имена Беларуси» с участием звезд белорусской эстрады.

Концерт пройдет в рамках республиканской народно-патриотической акции «Мы – вместе!», о начале которой было объявлено 22 мая 2015 г. на VII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Отмечается также, что концерт пройдет в День города и День освобождения Кличевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Также сообщается, что для жителей города будут организованы разнообразные выставки-продажи, приуроченные к 425-летию первого упоминания о Кличеве. Вход на мероприятие свободный.

Жители Кличева отреагировали на появившееся объявление в группе «Вечерний Кличев» в социальной сети «В контакте», почему-то особо не обрадовавшись дармовому «фэсту» от местных чиновников:

«C участием звезд белорусской эстрады в рамках республиканской народно-патриотической акции» - Опять акция , опять «патриотическая». Не, не пойду тогда.

«Для жителей также будут организованы разнообразные выставки-продажи» – скорее всего выставки , продажи практически не будет….

«Приглашаем всех желающих отлично провести вечер в компании с хорошей музыкой!» - желающие будут под акцией «принудительно», вечера проводят отлично , только с приятными людьми и без принуждения»;

«…деньги некуда девать????? А потом будут просить у людей по нитке. Это для нас типо бесплатно, еще никто бесплатно не выступал все будет оплачено из бюджетных денег»;

«Пир во время чумы. Денег не дают–какие выставки -продажи?»

И только одна из участников группы написала «спасибо за новость, хоть нормальный концерт можно будет посмотреть, а то и сходить некуда развлечься)», но и этот пост также хорошо характеризует положение дел с местами для культурного отдыха в Кличеве…

Напомним, что буквально несколько дней назад Кличевское УПК «Жилкомхоз» разместило на интернет-сайте местного райисполкома объявление, в котором призывало граждан оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь на проведение «Дажынак» и перечислять денежные средства на благотворительный счет своего предприятия.

Пародоксальная получается ситуация: денег на подготовку к «Дажынкам» не хватает, а на проведение «грандиозного концерта» с участием звезд белорусской эстрады они есть…