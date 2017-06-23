Тайны десятой планеты Солнечной системы 3 23.06.2017, 13:34

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Ученые предположили, что в нашей системе есть десятая планета массой с Марс.

Ученые заподозрили наличие у Солнечной системы еще одной, десятой планеты. Что-то невидимое, массой с Марс, возмущает орбиты сотен ледяных тел в поясе Койпера. Об этом рассказывает Газета.Ru со ссылкой на статью, принятую к публикации в журнале Astronomical Journal.

В январе 2016 года мир облетела весть о том, что на огромном расстоянии от Солнца — в 700 раз дальше, чем орбита Земли, — может существовать девятая планета, которая выдает себя гравитационным влиянием на соседние, уже открытые ледяные тела. Однако намеков на обнаружение загадочной планеты, за которую первооткрыватели вполне могут быть удостоены Нобелевской премии, пока нет, несмотря на участие в ее поиске тысяч астрономов-любителей, которые просматривают многочисленные снимки неба, и обещание поучаствовать в выборе названия для планеты.

Фото: Heather Roper/LPL

На днях астрономы Кэтрин Волк и Рену Малхорта из Университета Аризоны сообщили о том, что гораздо ближе к Солнцу может находиться и другая, десятая планета. Авторы показали, что невидимая масса контролирует наклон орбит множества объектов пояса Койпера. Это область, начинающаяся за орбитой Нептуна (30 астрономических единиц), в которой находятся малые ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы, простирается на сотни астрономических единиц.

Большинство орбит известных объектов пояса Койпера лежат в плоскости Солнечной системы, в то время как самые удаленные тела отклонены от нее, выяснили Волк и Малхотра. Средний наклон их орбиты составляет 8 градусов, иначе говоря, что-то невидимое отклоняет своим притяжением плоскость вращения внешней части пояса Койпера.

«Наиболее подходящее объяснение нашим результатам — наличие невидимой массы, — говорит Волк, специалист по малым телам и динамике орбит. — Согласно нашим вычислениям, что-то массой с Марс должно вносить деформацию, которую мы наблюдаем». Аргументы ученых довольно весомы и основаны не на анализе пары-тройки орбит. В своей работе они изучили орбиты более 600 тел пояса Койпера, чтобы определить их плоскость вращения.

Если представить пояс Койпера в виде диска, то он остается довольно плоским до расстояния примерно 50 астрономических единиц. «Однако на расстоянии 50-80 единиц мы обнаружили, что диск отклонен от главной плоскости, — объяснила Волк. — В определении этой кривизны есть ряд неопределенностей, но вероятность того, что это лишь статистическая погрешность, всего 1-2%».

Согласно подсчетам астрономов, объект массой примерно с Марс, вращающийся на расстоянии 60 а.е. от Солнца с наклоном орбиты 8 градусов, способен вызвать отклонения орбит у объектов пояса Койпера, находящихся у его внешней части. Это обстоятельство исключает возможность того, что речь идет о планете, предсказанной Батыгиным и Брауном полутора годами ранее на расстоянии 500-700 а.е.

Фото: Heather Roper/LPL

«Она слишком далеко, чтобы воздействовать на эти объекты», — пояснила Волк.

Почему эта планета до сих пор не открыта? По мнению Волк, это связано с тем, что астрономы до сих пор не обследовали все небо на предмет поиска удаленных объектов Солнечной системы. Таинственную планету стоит искать в плоскости галактики, которая плотно усеяна звездами и поэтому менее изучена в ходе таких поисков.

Свои надежды с открытием «десятой» планеты астрономы связывают с запуском обзорного телескопа Large Synoptic Survey Telescope (LSST), который намечен на 2021 год. С его помощью астрономы надеются увеличить число известных объектов пояса Койпера с нынешних 2 тыс. до 40 тыс.