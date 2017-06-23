Reuters: Нефть готовится к наибольшему за 20 лет снижению 2 23.06.2017, 13:46

Cокращение добычи не помогает совладать с ценой на «черное золото».

Котировки нефти готовятся показать наибольшее за первое полугодие за 20 лет снижение. Несмотря на сокращение ее добычи, пишет Reuters. При этом в 9 часов в пятницу, 23 июня, цены на нее выросли. Фьючерсы на нефть Brent торговались по $45,40 за баррель, это на 0,40 процента выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,35 процента до $42,89 за баррель.

Как известно, цены на нефть в этом году снизились почти на 20% вопреки попыткам ОПЕК и других производителей нефти сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, о чем они договорились в январе 2017-го. Это худшая динамика для рынка нефти за полугодие с 1997 года, когда рост добычи и азиатский финансовый кризис привели к резкому снижению цен.