Лукашенко и дальше намерен «перебирать картошку» вручную 7 23.06.2017, 14:04

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Карикатура: Сергей Елкин

Последние распоряжения диктатора напомнили давно известный анекдот.

Несмотря на то, что шутке о том, что без правителя даже картошку перебрать не могут, уже много лет, Лукашенко все еще не намерен отказываться от «ручного управления» и экономикой, и страной в целом.

Как заявил диктатор 23 июня на совещании с руководством своей администрации, вопросов, требующих принятия решений на уровне главы государства, немало, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

«Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя», - подчеркнул он.

Так, по его словам, решение о «раскрепощении предпринимательской инициативы», которое уже было рассмотрено правительством, будет принято именно на уровне правителя. «Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение», - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что в сфере образования необходимо в августе расставить все точки на «i» и определить сроки, в которые будут решаться оставшиеся проблемы, в том числе издание новых учебников.

Немало вопросов, считает диктатор, и в сельском хозяйстве, но подробно эту тему рассмотрят уже после уборочной кампании. Кроме того, на совещании обсуждалось положение дел в ЖКХ. И эти вопросы чиновникам нельзя самостоятельно решить, без «ручного вмешательства» Лукашенко.