В Могилеве скульптуру Маленького принца сломали за неделю до открытия 5 23.06.2017, 14:13

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Маленький принц простоял на постаменте меньше дня.

В Могилеве бронзовая скульптура Маленького принца простояла меньше дня. Неизвестные сломали ей ноги.

Как информирует «Радыё Свабода», скульптуру высотой 1,4 метра собирались торжественно открыть в Комсомольском сквере на День города 28 июня. Теперь ее увезут ремонтировать в столицу. Скульптор Андрей Воробьев надеется, что до 28-го ее смогут восстановить.

Коммунальщики говорят, что необязательно скульптуру повредили вандалы. Ее могли сломать случайно, пытаясь сделать фото.