Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в Мекке 24.06.2017, 8:11

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Фото: TicketForPlane

Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв.

Власти Саудовской Аравии заявили о предотвращении "террористического акта", целью которого была Заповедная мечеть (мечеть аль-Харам) в Мекке.

Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв, когда полицейские оцепили здание, в котором он находился, сообщает министерство внутренних дел страны, передает BBC.

Здание, где находился подозреваемый, в результате взрыва обрушилось, 11 человек получили ранения, в их числе и стражи порядка. Полиция также задержала еще пятерых подозреваемых в подготовке нападения на Заповедную мечеть.

Подробности о готовившемся нападении власти Саудовской Аравии не сообщают.

24 июня мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. В пятницу миллионы паломников со всего мира собрались в Мекке на праздник разговения.

Заповедная мечеть в Мекке - крупнейшая мечеть в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба.

В последние годы в Саудовской Аравии произошел ряд масштабных нападений, за большинство из них ответственность на себя взяла экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в Британии, России и ряде других стран).

Целью большей части недавних нападений были силы безопасности страны и мусульмане-шииты.

В июле 2016 года четверо военных были убиты в результате нападения смертника около мечети Пророка в Медине - второй по значимости святыни в исламе после Заповедной мечети. Мечеть является местом погребения пророка Мухаммеда.

Саудовская Аравия входит в коалицию, возглавляемую США, которая ведет борьбу с "Исламским государством" и другими джихадистскими группировками в Сирии и Ираке.