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Минск назван одним из «дешевых» городов для туристов в Восточной Европе

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  • 24.06.2017, 8:24
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Столица Беларуси оказалась включена в Топ-10 самых дешевых городов для туристов в мире.

Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Mercer, которая составила рейтинг Cost of Living Survey 2017. в котором традиционно определяются самые дешевые города на планете для иностранных туристов, пишет thinktanks.by.

В рейтинге Минск занял 200 место из 209 городов. Но это тот случай, когда чем ниже место, тем выгоднее город для иностранцев. 

Любопытно, что из столиц наших стран-соседей наиболее дешевыми оказались Варшава - 180-е место, Вильнюс -  167-е место, Киев - 163-е место. А вот Рига, попавшая на 126-ю строчку и Москва, очутившаяся на 14-й позиции, признаны одними из самых дорогих городов в регионе Центральной и Восточной Европы.  

При составлении рейтинга специалисты учитывали стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, развлечения и прочее.

Топ-10 самых дешевых городов для туристов

1. Тунис (столица Туниса)

2. Бишкек, Киргизия;

3. Скопье, Македония;

4. Виндхук, Намибия;

5. Блантайр, Малави;

6. Тбилиси, Грузия;

7. Монтеррей, Мексика;

8. Сараево, Босния и Герцеговина;

9. Карачи, Пакистан;

10. Минск, Беларусь.

Как ни странно, но самым дорогим городом для иностранцев оказалась столица Анголы — Луанда. Далее следуют Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Женева.


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