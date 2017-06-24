Минск назван одним из «дешевых» городов для туристов в Восточной Европе

Минск назван одним из «дешевых» городов для туристов в Восточной Европе9
- 24.06.2017, 8:24
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Столица Беларуси оказалась включена в Топ-10 самых дешевых городов для туристов в мире.
Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Mercer, которая составила рейтинг Cost of Living Survey 2017. в котором традиционно определяются самые дешевые города на планете для иностранных туристов, пишет thinktanks.by.
В рейтинге Минск занял 200 место из 209 городов. Но это тот случай, когда чем ниже место, тем выгоднее город для иностранцев.
Любопытно, что из столиц наших стран-соседей наиболее дешевыми оказались Варшава - 180-е место, Вильнюс - 167-е место, Киев - 163-е место. А вот Рига, попавшая на 126-ю строчку и Москва, очутившаяся на 14-й позиции, признаны одними из самых дорогих городов в регионе Центральной и Восточной Европы.
При составлении рейтинга специалисты учитывали стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, развлечения и прочее.
Топ-10 самых дешевых городов для туристов
1. Тунис (столица Туниса)
2. Бишкек, Киргизия;
3. Скопье, Македония;
4. Виндхук, Намибия;
5. Блантайр, Малави;
6. Тбилиси, Грузия;
7. Монтеррей, Мексика;
8. Сараево, Босния и Герцеговина;
9. Карачи, Пакистан;
10. Минск, Беларусь.
Как ни странно, но самым дорогим городом для иностранцев оказалась столица Анголы — Луанда. Далее следуют Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Женева.