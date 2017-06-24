Сравнили Палангу, Турцию и Болгарию: где выгоднее всего отдыхать 7 24.06.2017, 8:37

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Болгария, Созопол

Все больше жителей Литвы планируют отпуск не только на литовском взморье, в Турции и Греции, но и в Болгарии.

Туроператоры уверяют, что ехать в Болгарию стоит, поскольку там дешево, спокойно и тихо. Жители Литвы, которые отдыхали в Болгарии, поделились с DELFI своим опытом.

"Почему выбрали Болгарию? Дешево", – сказала жительница Литвы, встреченная в Золотых песках. Она с мужем приехала туда на неделю. За тур на двоих, в пакет входят билеты на самолет, перевозка из аэропорта на курорт, гостиница, завтраки и ужины они заплатили 750 евро.

"Еды много, вкусно. Днем мы планировали куда-нибудь ездить, вот обеды и не брали", – пояснила она, почему в пакет не входят обеды.

На вопрос, какие экскурсии они выбирали, она признала, что так этими предложениями и не воспользовались, только раз сходили в грузинский ресторан, а так обедали в гостинице – в комнате есть небольшая кухня.

"Здесь нигде не продают копченую рыбу. Мы говорили, что все, как в Паланге. Главная улица – настоящая ул. Й.Басанавичюса, только рыбы нет и нормальных магазинов. Ни овощей, ничего. В магазин вчера зашли - ни огурца, ни помидора, ничего. Пусто. Только напитки, печенье и сладости", – пожаловалась она.

Правда, она сказала, что вероятно большинство берет пакет "все включено", поэтому и нет продуктов в магазине.

Раньше пара чаще отдыхала в Литве, в Болгарию приехала впервые.

В Болгарии мы встретили еще компанию из 4 человек из Литвы, они тоже приехали сюда в первый раз: "Еще отдает советским временем, но наша цель – отдохнуть от людей, это здесь получается".

Правда они сомневались, что приедут еще - порядка маловато. "Не хватает порядка. Как я говорю, хочется турецкого комфорта. Гостиница – полбеды, все хорошо, но когда ехали... И Варну я иначе представлял себе. Не знаю... Реклама на рекламе, все заклеено, маленькие магазинчики", – поделился впечатлениями один из мужчин.

На просьбу сравнить Турцию с Болгарией, он заверил, что отдых в Болгарии более активный. "Ничего там хорошего в Турции не видишь, но получаешь дозу комфорта", – сказала одна из женщин.

Третий член компании заметил, что в Турции ты сидишь взаперти, трудно выйти, там другая страна – а в Болгарии все в порядке.

"Сервис есть, но не интересно становится. Ну что – бассейн, лежак, работа, рутина", – охарактеризовал он отдых в Турции.

Неделя отдыха в Болгарии обошлась в 500 евро на человека. "У них нет такой культуры обслуживания как в Турции. В гостинице мне может улыбки не хватает, какой-то доброжелательности. Подходишь к ресепшену, как говорила работница по телефону, так и говорит. Когда закончит, повернется к тебе. Или уборщица под зонтиком у бассейна может присесть с сигаретой в руке", – рассказали отдыхающие.

Друзья рассказали, что отдыхают и за рубежом, и в Литве. В Литве - с детьми, а за рубеж едут без детей. "В Литве едем в Ниду или Юодкранте. В Литве дороже получается. "Все включено" в Литве невозможно. К морю едем с детьми, на человека 1000 евро получается, на ребенка меньше. В Литве семья из двух взрослых и двух детей может отдохнуть за 2000 евро", – сказали они.

Они заметили, что отдых в Болгарии более спокойный, нет назойливых торговцев, как в Турции.

Правда, они удивлялись дорогими лежаками на пляже (в день - 8 левов, или 4 евро), не хватает свежих фруктов. "Если бы литовцам отдали эту территорию, они все привели бы в порядок, и получился бы хороший курорт", – сказал один из членов компании.

Другой отдыхающий из Литвы сказал, что приехал в Болгарию из любопытства. "Говорят, здесь песок хороший, но не впечатлил. В Паланге песок лучше. Но если убрать эмоции в сторону, то все хорошо", – оценил курорт молодой человек, который много путешествует, поэтому может сравнить Болгарию с многими другими местами.

"Мне очень нравится Паланга. Я еду туда, поселяюсь рядом с волейбольной площадкой и весь день могу там провести. Потом хороший загар бывает, устанешь, выпьешь, снова идешь играть", – рассказал литовец о любимом времяпрепровождении.

На вопрос, как он оценивает цены на напитки и еду на курорте, он признал, что не считал, сколько тратит. "Что бросается в глаза, так болгары не склонные делать скидки и торговаться", – заметил он.

По его словам, пока он Болгарию возвращаться не планирует. Он намерен посетить Хорватию, Черногорию и др. страны. "Мы приехали чуть больше чем на неделю, стоило чуть больше 300 евро, "все включено". Здесь дешевле, чем в Литве", – сказал он.