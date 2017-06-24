Болтать - не мешки тягать 16 24.06.2017, 9:08

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С нашей «белорусской моделью» нам и до лузеров еще тянуться и тянуться.

Лето. Теплое солнышко отнюдь не способствует интенсивной работе. Настроения - отпускные. Но мы сегодня находимся не в том положении, когда можем себе позволить пару месяцев отдохнуть: темп деградации нашей экономики, скорость изменений в экономике мировой не позволяют упускать даже время всеобщих отпусков и затишья в принятии решений, пишет Александр Обухович в «Белгазете».

И вряд ли могут способствовать успокоению относительно благополучные отчеты правительства по итогам I квартала т.г.: немного поиграв с мультипликатором («сопоставимые» цены!), еще больше ограничив платежеспособный спрос (а значит - и импорт), изничтожив инвестиции, еще и не такое благолепие можно нарисовать. Считать, что такие бумажные фокусы могут свидетельствовать о выходе экономики страны из кризиса, могут только БТ и «Советская Белоруссия».

Не до отдыха не только нам: практически во всех столицах идет напряженная работа по поиску путей развития. Вот и в начале июня произошли два значимых для мира экономики события: в США прошло заседание Бильдербергского клуба, а в Санкт-Петербурге - Петербургский мировой экономический форум (ПМЭФ).

На заседаниях Бильдербергского клуба обсуждались и состояние мировых рынков, и отчет администрации Трампа о проделанной работе и планах на ближайшее будущее, и Россия, и положение в арабском мире. И вряд ли можно считать случайным совпадением, что в начале июня центробанки крупных стран вывалили на рынки аж $1,5 трлн., что после заседания клуба было оперативно принято решение усилить санкции против России и вроде бы ни с чего возник кризис с Катаром, ФРС вновь повысила ставки и озвучила программу «обратного количественного смягчения». Возникает впечатление, что на заседаниях Бильдербергского клуба, возможно, в самых общих чертах сформирована программа установления нового мироустройства и крупнейшие государства приступили к ее реализации. Конечно, у каждого из них - свои проблемы и приоритеты. Жесткая конкурентная борьба идет и между ними. Но одно ясно: Россия, Китай, Индия даже от обсуждения этой программы отлучены. Де-факто им предложено руководствоваться теми правилами, которые установят сильные мира сего. Когда установят.

И если про решения и ход обсуждения проблем в Бильдербергском клубе традиционно известно мало, то материалы ПМЭФ, ход панелей, выступления на них освещались достаточно хорошо. Организаторы сообщили, что на ПМЭФ побывали 14 тыс. гостей из 43 стран. Открывал форум президент Путин. Были и высокопоставленные представители международных организаций, и президенты (правда - стран Африки). Помпы, как всегда, было много. А вот с содержанием - проблемы.

Общее впечатление от форума - тягостное. Кажется, что все, сказанное на форуме, уже где-то не раз слышал. Либо тривиальности типа «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», либо заведомо нереальные прожекты.

Какую пользу небольшим странам и экономикам может принести тезис Клауса Шваба, исполнительного директора Всемирного экономического форума? Вот цитата из его выступления: «Ключевой фактор, определяющий конкурентоспособность, - использование инноваций, креативного подхода. Победителями станут те страны, в которых сегодня есть свои «кремниевые долины», которые понимают философию, лежащую в основе их создания». Или его замечание, что все преобразования «происходят с невероятной скоростью, как цунами».

Для построения своих «кремниевых долин» и скорости преобразований нужен доступ к капиталу. И капиталу очень большому. Нет у них такого доступа. А также критическая масса высококвалифицированных кадров. Нет у них таких кадров. А те немногие, что возникают, уезжают на Запад. Такой совет - что совет голодающему лучше питаться красной рыбой, крабами и стейками. И выглядит издевательством.

Не лучше выглядит и тезис Джихана Султаноглу, помощника генсека ООН, директора Регионального бюро по странам Европы и СНГ ПРООН: «Роль частного сектора быстро меняется. Раньше мы рассматривали частный сектор исключительно как источник финансирования, но его роль намного шире. Частный сектор стал основным партнером и участником проектов развития по всему миру. У него есть необходимые знания, технологии и опыт». Это про какой частный сектор идет речь? О владельцах парикмахерских и мелких магазинов? Вряд ли. Роль в проектах развития, на уровне выше местечкового, играет только очень крупный бизнес. В Беларуси, например, такого нет. В России - олигархи, которые иногда откупаются от местных и госнужд, но в проектах реально не участвуют. А в Украине, например, такой тезис вообще выглядит смешно. Так для кого он был озвучен?

Но самое тягостное впечатление сложилось от выступлений российских участников форума. Который и затеян-то был как средство привлечения иностранных инвестиций и технологий в Россию. И чем россияне пытаются эти инвестиции привлечь?

Было заявлено, что низкий уровень загрузки мощностей в промышленности (на уровне 30%) - конкурентное преимущество, поскольку позволяет быстро развернуть производство. Но, во-первых, такой уровень ощутимо повышает себестоимость продукции. И, во-вторых, о каких мощностях идет речь? Если о мощностях в структуре Industrie 2.0, то их и не нужно загружать. О современных? Так ведь проблема не в них, проблема в недостатке рынков сбыта. Было заявлено, что высокий образовательный уровень работников - конкурентное преимущество России. Где много людей с высшим образованием. А как насчет качества? Полно магистров, которые не знают, почему наступают лето и зима. Техническим специалистам негде доучиться, поскольку современных производств крайне мало. В стране дефицит обученных кадров.

Зато есть деньги. И уверенность, что за деньги все можно купить. Вот и идет тягомотина об инфляции, кредитных ставках, налоговых льготах. Еще в 2009г., пытаясь купировать кризис, Кремль вбросил в экономику страны большие деньги. Но роста не произошло. А сегодня либералы в России опять о деньгах.

В 2010г. тогдашнего министра финансов РФ Алексея Кудрина спросили: почему в кризис США имеют минус 3,2%, Китай - плюс 6%, Бразилия - плюс 4%, а Россия - минус 10%? Ответ: Китай строит неправильный капитализм, там государство помогает (и, заметим, направляет) предпринимателей. А в России - капитализм правильный. И сегодня либералы и в правительстве России, и возле него вовсю проталкивают идеологически выверенную версию капитализма. Игнорируя, что она просто не работает.

Вот и выглядит ПМЭФ сборищем лузеров, которые с завистью смотрят, как конкуренты развиваются, модернизируют свои экономики, растут. И разрыв с ними все увеличивается. И нет никаких идей, как из этого болота выбираться.

А Беларусь? С нашей «белорусской моделью» нам и до лузеров, собравшихся на ПМЭФ, еще тянуться и тянуться. А поезд мировой экономики уходит на глазах.