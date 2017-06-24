Пока Кремль готовит Путина к новому президентству, ЦИК исключает Навального из гонки 9 24.06.2017, 9:52

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Алексей Навальный

Центризбирком России объявил, что избирательные штабы оппозиционера Алексея Навального недействительны с точки зрения избирательного законодательства.

Таким образом ЦИК подтвердил заявление председателя Эллы Памфиловой о том, что Навальный не может выдвигать свою кандидатуру на выборах из-за судимости. Об этом говорится в разъяснении, появившемся в пятницу, 23 июня, на сайте ЦИК.

Слова "штабы" и наименование "кандидат" в отношении Навального в заявлении повсюду заключены в кавычки. Там говорится, что предвыборная кампания официально еще не началась, решение о назначении президентских выборов должно быть принято в декабре 2017 года, пишет NEWSru.com.

Следовательно, "официальное выдвижение кандидатов" будет возможно лишь начиная с этой даты "и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", отмечается в сообщении.

"Учитывая вышеизложенное, действия по организации "штабов" для поддержки "кандидата" А. А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах", - указано в сообщении ЦИК.

Кроме того, в заявлении говорится, что Навальный 8 февраля 2017 года был осужден по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УКР РФ "на пять лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком один год пять месяцев (приговор вступил в силу)", "следовательно, в настоящее время Навальный не обладает пассивным избирательным правом".

ЦИК ссылается при этом на пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 года "О выборах Президента Российской Федерации".

"Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции РФ следует отметить: Конституция РФ (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом", - говорится в заявлении ЦИК.

Центризбирком напомнил, что запрет осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления избираться был предметом рассмотрения Конституционного суда в октябре 2013 года. Согласно позиции КС, Конституция РФ "позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности".

На сайте Навального этой теме посвящена специальная страница, на которой разъясняется, что какие-либо юридические препятствия для его выдвижения в президенты отсутствуют.

"Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем (например, после вступления в силу решения Ленинского районного суда города Кирова), прямо противоречат Конституции РФ, будут немедленно обжалованы и отменены в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ", - обещают в штабе.

Имеется в виду приговор Ленинского районного суда города Кирова по второму делу "Кировлеса" от 3 мая 2017 года, которым Навальный был осужден условно по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"). В команде Навального обещали, что апелляционная жалоба на приговор будет подана "незамедлительно", как только он вступит в силу.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова уже заявляла, что у Навального "нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", если только не "произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу". В штабе оппозиционера ответили, что Навальный имеет право участвовать в выборах, а власти регулярно вводят избирателей в заблуждение по этому вопросу, "чтобы дезориентировать людей".

Алексей Навальный стал первым кандидатом, еще в декабре 2016 года объявившим о том, что он будет баллотироваться. О своем намерении участвовать в президентской кампании также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Фамилия председателя КПРФ Геннадия Зюганова включена в список из пяти кандидатов, один из которых примет участие в президентской кампании. Действующий президент РФ Владимир Путин пока не заявлял о желании идти на выборы, а Кремль планирует включиться в кампанию с весны.