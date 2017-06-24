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Google прекратит сканировать почту пользователей Gmail

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  • 24.06.2017, 10:18
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Теперь Gmail будет работать так же, как и остальные сервисы компании.

Компания Google перестанет сканировать содержание почтовых ящиков пользователей Gmail. Об этом сказано в сообщении компании.

Отмечается, что это произойдет в течение 2017 года, точная дата не называется. Google использовал автоматическую индексацию для персонализации рекламы.

Теперь Gmail будет работать так же, как и остальные сервисы компании: рекламные объявления в них показываются на основе настроек пользователя, который при этом может отключать персонализацию.

В то же время TechCrunch пишет, что такое решение, скорее всего, связано с тем, что Google больше не нуждается в этих данных и "уже все знает о своих пользователях".


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