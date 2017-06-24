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«Россия бьет по-хулигански»

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  • 24.06.2017, 10:22
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Владимир Горбулин

Поэтому пока ответ Запада Кремлю неэффективен.

Ответ стран Запада на гибридную угрозу мировому порядку, которая исходит от Российской Федерации, имеет предсказуемый характер.

Об этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин написал в статье для zn.ua.

"В то время как для Украины угроза давно перешла из сферы гипотетической в сферу предельно предметную, Запад хочет отвечать, но не выходя за пределы определенной "зоны комфорта" – пишет Горбулин.

По его словам, ответ на гибридную угрозу формируется таким образом, чтобы это не помешало размеренному порядку жизни.

"Ответ неэффективен, поскольку, фигурально выражаясь, борьба идет в двух совершенно разных плоскостях противостояния: пока Россия агрессивно и "по-хулигански" (тяготея именно к "ударам ниже пояса") наступает на боксерском ринге, Запад разыгрывает сложную и осторожную классическую партию из учебника по шахматам на другой", – резюмировал Горбулин.


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