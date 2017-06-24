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Джонни Депп извинился за неудачную шутку о Трампе

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  • 24.06.2017, 10:36
  • 9,546
Джонни Депп

Шутка, действительно, была странная.

Голливудский киноактер Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.

Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери ("британский Вудсток"), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актеров Америки не убивал президента и "уже пора", отдают дурным вкусом.

В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.

В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.


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