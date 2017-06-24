Джонни Депп извинился за неудачную шутку о Трампе

Джонни Депп извинился за неудачную шутку о Трампе3
- 24.06.2017, 10:36
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Шутка, действительно, была странная.
Голливудский киноактер Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.
Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери ("британский Вудсток"), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актеров Америки не убивал президента и "уже пора", отдают дурным вкусом.
В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.
В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.