Власти придумывают «коммунальные» трюки для МВФ 27 24.06.2017, 10:46

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Источник: kpcdn.net

Белорусам не стоит рассчитывать на снижение тарифов ЖКХ.

На совещании с руководством своей администрации 23 июня Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствовать ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере.

- Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере, и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось, - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в интервью «Завтра твоей страны» объясняет, что стоит за этим заявлением.

- Проблема заключается в том, что правительству очень хочется получить кредит от МВФ, а среди прочих выдвинутых условий – стопроцентная оплата населением услуг ЖКХ. Соответственно, для того, чтобы этого добиться, и с другой стороны, не повысить цены на услуги ЖКХ (иначе народ закипит), власти пытаются придумать трюки.

Эксперт отмечает, что в дальнейшем невозможно будет субсидировать услуги ЖКХ населению, поэтому приходится снижать различные затраты.

- К сожалению, это все чаще приводит к увольнению работников, сокращению части выполняемых работ. Или оказывается, что услуги ЖКХ становятся чуть дешевле, но зато намного хуже по качеству.

По мнению собеседника, ЖКХ урежет расходы на благоустройство дворовых территорий, озеленение, покраску, улучшение дорожного полотна.

- Будут сокращать по максимуму то, что людям не сразу бросается в глаза. Если трубу прорвало, тут уже ничего не поделаешь – надо менять. Если дорожка разваливается – она может подождать. В долгосрочной перспективе экономия в этой сфере ухудшит качество жизни людей, -- уверен эксперт.

Кроме того, считает Владимир Ковалкин, в ЖКХ могут внести дополнительные платные услуги, как это сейчас практикуется в медицине.

- Ты приходишь к врачу – бесплатно, а если хочешь сделать УЗИ по рекомендации врача - жди полгода либо делай за деньги, -- приводит он пример.

Населению не стоит рассчитывать на снижение тарифов, подводит итог Владимир Ковалкин.

- Сумма в жировке в любом случае вырастет по мере того, как будет приближаться стопроцентное возмещение услуг. Другое дело, что цена может быть на какие-то услуги снижена за счет того, что эти услуги оказываются реже, худшего качества, -- резюмирует эксперт.

Польский опыт

Для того, чтобы выйти на низкие тарифы в сфере ЖКХ, белорусским властям следует посмотреть на польский опыт, считает бывший начальник управления жилищного хозяйства Мингорисполкома (в 1984-1989 годах), экономист Иван Анташкевич.

- У нас монополия государства, и это очень плохо со всех сторон, - полагает эксперт. - Может быть, эта монополия была оправданна определенный период времени, когда у людей низкие зарплаты, и они не могут оплачивать услуги ЖКХ частнику. Но если мы движемся вперед во всех отраслях, в том числе и в экономике, то и ЖКХ надо подтягивать. Надо переходить на мировые рельсы, -- говорит эксперт.

В качестве примера собеседник приводит Польшу, где существует система подрядчиков, есть конкуренция и нет монополии.

Эксперт уверен: при действующей системе белорусы не могут рассчитывать на снижение тарифов ЖКХ.

- Как можно выйти на низкие тарифы при действующей затратной системе? Ее невозможно улучшить – только за счет качества. Я не вижу путей сохранения монополии. Нам надо двигаться в том направлении, что и весь мир: отпускать в свободное плавание цены, создавать конкурентные условия, -- подчеркивает эксперт.

Иван Анташкевич считает действующие тарифы ЖКХ высокими по отношению к зарплате.

- В Пинском районе в сельской местности люди по 200-300 рублей получают и 100 рублей отдают на «коммуналку». Если зарплата будет расти - пусть растут и тарифы. Когда зарплата достигнет 2000 долларов, можно заплатить полную стоимость услуг ЖКХ, - подводит итог собеседник.