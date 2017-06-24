Как это - играть в переходах с разрешением Мингорисполкома 5 24.06.2017, 11:14

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Фото: euroradio.fm

С конца мая в Минских переходах официально начали играть уличные музыканты.

Все они имеют специальные разрешения, заверенные печатью Мингорисполкома, площадки, обозначенные баннерами с названием "Музыкальная карта Минска" и время с 14 по 17, с 20.00 до 22.00 по будням и с 14 по 22 по выходным.

Фото: euroradio.fm

Еврорадио проверяет, как устроились музыканты и что думают по поводу нового статуса.

Фото: euroradio.fm

14.30, в переходе у ТЦ "Столица" Андрей поет милые песни вроде "Замыкая круг", "Батарейки" и "Абсэнту". Андрею 30 лет, он занят в музыкальной сфере, десять лет как выступает в переходах и всегда мечтал это делать легально:

"Это такой своего рода концерт. На большую сцену идти не собираюсь, но хочется играть для людей. Я хотел всегда официально играть в переходе, даже несколько лет назад подходил в исполком. Тогда это было невозможно".

Фото: euroradio.fm

Каких-то нареканий по поводу "игры с бумажкой" Андрей не имеет. Саму бумажку почему-то отказывается показать журналистам. Зато это делает Вероника. Сразу после Андрея она вместе с другом по группе Green Vox Артемом собирается начать свой сет.