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Талай и Тимановская прошли в финал ЧЕ по легкой атлетике 

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  • 24.06.2017, 11:27
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Алина Талай

Белорусская команда входит в суперлигу, которая также включает еще 10 стран.  

Алина Талай и Кристина Тимановская прошли в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, сообщила Interfax.by пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетик Полина Полехина.

«По итогам первого дня Алина Талай (100м с/б) и Кристина Тимановская (100м и 200м) прошли в финал», - отметила пресс-секретарь федерации.

Причем К.Тимановская в отборочном забеге на дистанции 200м заняла 3 место и установила личный рекорд - 23.19 сек.

23 июня во французском Лилле стартовал седьмой командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Белорусская команда входит в суперлигу, которая также включает еще 10 стран. Традиционно суперлига представлена 12-ю командами стран Европы, но в связи с допинговыми вопросами, Россия была автоматически исключена, поэтому на данном чемпионате выступает 11 команд. По итогам соревнований лишь 9 стран останется в суперлиге. На предыдущем командном чемпионате Европы Беларусь была 9-ой.


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