Минск станет в «пробках» из-за репетиции парада 2 24.06.2017, 12:00

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 24 июня в центре Минска пройдет генеральная тренировка к военному параду, назначенному на 3 июля.

В связи с этим в центре города будет значительно ограничено движение.

Механизированная колонна Вооруженных сил и гражданской техники, как пишет tut.by, начнет движение в 18.00. В связи с этим временно будет ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00. Движение транспорта будет ограничено по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова.

Движение всех видов транспорта будет перекрываться в обоих направлениях во время движения колонны, а также на время тренировки.

Изменения коснутся и работы пассажирского транспорта.

В период с 17.00 до 18.00 поменяются следующие маршруты:

Автобусные:

№ 31, 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС "Уручье-2"; со стороны ДС "Уручье-2" по ул. Руссиянова, просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей;

№ 86, 155 со стороны ст.м. "Уручье" по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях;

№ 99 от ст.м. "Уручье" до Военной академии по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимости в обратном направлении;

№ 139 со стороны просп. Независимости по ул. Руссиянова до ДС "Уручье-2" в обоих направлениях.

В период с 18.00 до 19.00

Троллейбусные:

№ 35, 41 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

№ 33, 34, 92 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. Кузьмы Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

№ 61 со стороны ДС "Уручье-2" по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко до б-ра Толбухина в обоих направлениях;

№ 62 со стороны ДС "Уручье-2" по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, в обратном направлении без изменений;

Автобусные:

№ 86, 155 от ст.м. "Уручье" по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обратном направлении;

№ 27 со стороны ДС "Ангарская-4" по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта "Восток-2";

№ 95 со стороны ДС "Калиновского" по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№ 34 со стороны ДС "Славинского" по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№ 64 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС "Славинского" в обоих направлениях;

№ 89Э со стороны ул. Сурганова по ул. Кузьмы Чорного, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова с выполнением остановочных пунктов "Толбухина", "Восток-2";

№ 921 со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС "Славинского" в обоих направлениях;

№ 113С со стороны ДС "Уручье-4" по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов "Гинтовта", "Бизнес-центр", "Восток-2", "Кедышко", а также "Короленко" в направлении ул. Кедышко;

№ 145С со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов "Севастопольский парк", "Кедышко";

№ 77 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях;

№ 31, 306, 399 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС "Уручье-2";

№ 139 со стороны ДС "Калиновского" по ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова до ДС "Уручье-2" в обоих направлениях;

№ 20С, 59 со стороны ул. Столетова до разворотного кольца "Академическая";

№ 37 со стороны ДС "Карбышева" по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до б-ра Толбухина; со стороны ул. Платонова — до разворотного кольца "Академическая";

№ 13 со стороны ДС "Зеленый Луг-6" по ул. Кедышко до б-ра Толбухина;

№ 100 со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута № 111 до пл. Победы;

№ 115Э со стороны Логойского тракта до б-ра Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и выполнением остановочного пункта "Кедышко".

В остальных случаях на время прохождения колонны работа городских и пригородных маршрутов будет приостановлена.

Кроме того, во время прохождения колонны будет исключен выезд на пр. Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, запланировано их движение в направлении ДС "Славинского" по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с выполнением остановочного пункта "Восток-2".

Для рейсов отправлением из конечных пунктов остановки "Национальный аэропорт Минск" и "Автовокзал Центральный" в период с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 24.00 24 июня, а также с 00.00 до 04.00 25 июня движение автобусов маршрута №300 организуется через ст.м. "Могилевская". Исключается продажа билетов на эти рейсы из остановочного пункта "ст.м." Уручье ". При выполнении указанных рейсов в направлении столицы предусматривается выполнение остановочного пункта" ст.м. "Могилевская".

В период с 18.00 24 июня до 01.00 25 июня

Троллейбусные:

№ 37 (в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС "Уручье-4" по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. Кузьмы Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС "Карастояновой"; со стороны пл. Мясникова отменяется;

№ 37 (в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС "Уручье-4" по ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, просп. Независимости, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. Кузьмы Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС "Карастояновой"; со стороны пл. Мясникова отменяется;

отменяется работа маршрута № 22;

№ 12, 40, 53 со стороны просп. Дзержинского до разворотного кольца "Бобруйская", со стороны пл. Бангалор отменяется;

отменяется работа маршрута № 46. Взамен организуется работа временного автобусного маршрута № 953 "ДС Зеленый Луг-7 — Мясникова" со следованием по ул. Мирошниченко, 1-м пер. Кольцова, ул. Кольцова, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Янки Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Мясникова в прямом направлении; по ул. Мясникова, ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Янки Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. М. Богдановича, ул. Кольцова, 1-м пер. Кольцова, ул. Мирошниченко в обратном направлении.

Автобусные:

№ 91 (в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС "Калиновского" по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. Кузьмы Чорного, ул. Калинина, ул. Якуба Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Янки Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Янки Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Якуба Коласа, ул. Калинина, ул. Кузьмы Чорного, ул. Кедышко в обратном направлении;

№ 91 (в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС "Калиновского" по ул. Калиновского, просп. Независимости, ул. Калинина, ул. Якуба Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Янки Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Янки Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Якуба Коласа, ул. Калинина, просп. Независимости, ул. Калиновского в обратном направлении;

№ 901 со стороны ул. Первомайская до разворотного кольца "З. Бядули" с разворотом по ул. З. Бядули, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская; со стороны Комаровского рынка отменяется;

№ 19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении;

№ 29, 44, 136 по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

№ 18, 26 по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова в обоих направлениях;

№ 38 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича в обоих направлениях;

№ 24, 929 по ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Янки Купалы, ул. М. Богдановича в прямом направлении; по ул. М. Богдановича, ул. Янки Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева в обратном направлении;

Трамвайные:

отменяется трамвайное движение на участках от ДС "Озеро" до ул. З. Бядули и от ДС "Зеленый Луг" до ул. З. Бядули. Взамен организуется работа временного автобусного маршрута № 905 "ДС Озеро — ДС Зеленый Луг" со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Якуба Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях.