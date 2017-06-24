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Что будет с пропагандистами после отставки Путина

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  • 24.06.2017, 13:16
Константин Боровой

Толпы пропагандистов и силовиков, выполнявших роль политической полиции, будут требовать компенсаций.

Будущей российской власти нужно будет подготовить законодательство для люстрации и ликвидации созданных президентом РФ Владимиром Путиным структур, написал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в Facebook.

"После отстранения Путина от власти возникнет проблема ликвидации созданных им структур. Толпы пропагандистов и силовиков, выполнявших роль политической полиции, будут требовать компенсаций за потерю работы. Еще до принятия закона (указа) о люстрациях необходимо будет ввести юридическую квалификацию "преступная деятельность против демократического государства", – отметил он.

13 июня Боровой отметил, что в России наступил новый этап протестного движения – несанкционированные акции. По мнению политика, "любой следующий правитель все свалит на Путина".


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