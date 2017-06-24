В центре Пинска разбили партизанский лагерь 2 24.06.2017, 13:29

Не смотря на дождь десятки пинчан пришли на вечер памяти

ФОто: media-polesye.by

В реконструкции можно было увидеть нехитрый быт партизан, рассчитанный на выживание в лесу.

В столице Полесья продолжают серию памятных мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне.

Вечер памяти советских партизан прошёл на мемориальном комплексе «Поляна партизанской славы» у бывшего ДК «Трикотажник». Несмотря на ненастную погоду, к назначенному месту собралось несколько десятков пинчан. Также в Пинск прибыли гости из Украины и России, которые занимаются поисками исторических фактов о деятельности советских партизан на территории Беларуси в годы Великой Отечественной, пишет «Медиа-Полесье».

Пинские партизаны

ФОто: media-polesye.by

На месте проведения мероприятия организаторы разбили импровизированный партизанский лагерь, по которому деловито сновали бойцы, «готовясь к очередному заданию». В реконструкции можно было увидеть нехитрый быт партизан, рассчитанный на выживание в лесу.

ФОто: media-polesye.by

В это время на специально устроенной сцене проходил концерт и театрализованные постановки на военную тематику. Выступление артистов перемежались речами гостей и организаторов вечера памяти.

Ребята из клуба «Полесские гардемарины»

ФОто: media-polesye.by

Реконструкция партизанского лагеря

ФОто: media-polesye.by

ФОто: media-polesye.by

ФОто: media-polesye.by

Актёры Полесского драмтеатра показывают театральную постановку посвящённую ВОВ

ФОто: media-polesye.by

ФОто: media-polesye.by

Консул генконсульства России в Бресте Роман Паков

ФОто: media-polesye.by