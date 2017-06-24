Польша хочет исключить Беловежскую пущу из списка ЮНЕСКО 24.06.2017, 13:58

Лесной массив в 2014 году был включен в список ЮНЕСКО в нарушение международного права.

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру с заявлением об исключении Беловежской пущи из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В четверг, 22 июня, чиновник посетил пущу вместе с послами стран Евросоюза. По словам Шишко, лесной массив в 2014 году был включен в список ЮНЕСКО в нарушение международного права. Теперь, считает министр, там невозможно вести какую-либо деятельность. «Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи», — отметил он.

По мнению министра окружающей среды, это привело к массовой гибели деревьев из-за разных болезней и насекомых, передает РИА Новости.

«Невозможность мелиорации вызвала появление поверхностной воды в одних местах, что, в свою очередь, вызывает деструктивные явления, и недостаток воды в других местах, что также плохо влияет на фауну пущи», — считает Шишко.

Решение проблемы он видит в исключении Беловежской пущи из списка природного наследия и включении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО. Министр также добавил, что в отношении пущи существует серьезное юридическое противоречие. «С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — подытожил Ян Шишко.