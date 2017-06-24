Литовский политик: Мы не забываем, кто есть кто в Беларуси 24.06.2017, 14:33

Лауринас Кащюнас

В Сейме Литвы отказываются создавать группу по связям с официальным Минском.

По традиции в новом составе Сейма Литвы с начала его работы была создана парламентская группа «За демократическую Беларусь», которая поддерживает контакты с представителями белорусских оппозиционных партий и с гражданским обществом в целом.

Как заявил в интервью Charter97.org лидер этой группы Лауринас Кащюнас, литовские депутаты периодически проводят консультации с находящими в оппозиции режиму белорусскими партиями, а члены группы собираются и анализируют ситуацию.

21 июня в литовском парламенте не дали разрешения на создание межпарламентской группы по связям с Беларусью. Представитель Избирательной акции поляков Литвы, лидер группы парламентарией Ярослав Наркевич был возмущен таким решением.

«Ещё в ноябре была учреждена межпарламентская группа добрососедских связей с Беларусью. В группу записались 18 членов Сейма, избраны её руководители. Однако до сего времени группу в Сейме не регистрируют, хотя в соответствии со Статутом Сейма это должно было быть сделано после первого заседания, когда были выбраны председатель группы и его заместители», - заявил на пленарном заседании парламента Наркевич.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис, в свою очередь, в ходе заседания Сейма заявил, что группу не регистрируют, поскольку такая рекомендация поступила от комитета по международным делам.

В качестве штриха можно напомнить, что на последние выборы в Сейм ИАПЛ шла вместе с русскими партиями Литвы, а лидера партии литовских поляков Вальдемара Томашевского обвиняли в симпатиях к России. Его не раз видели на мероприятиях российского посольства, Томашевский также однажды появился и с георгиевской лентой на пиджаке.

Член Сейма из фракции консерваторов, глава группы «За демократическую Беларусь» Лауринас Кащюнас утверждает, что у его группы в Сейме есть традиция и это означает, что «мы не забываем, кто есть кто в Беларуси».

«Другие люди, которые не понимают этого концепта и думают совсем по-другому, начали говорить о группе по поддержки связей с официальным Минском. И они хотели создать такую группу. Однако эта группа не получила одобрение в комитете по международным делам», - отметил Кащюнас в интервью Charter97.org.

«Представьте себе, ты организуешь группу по сотрудничеству с Курдистаном, например. Понятно, кто будет завтра. В Сейме прошлого созыва была группа по Нагорному Карабаху. Но сейчас мы включили фильтр, он уже есть и его еще надо усилить», - подчеркнул он.

«Вы представьте себе, эта группа просит спикера Сейма писать официальные письма в «парламент» Беларуси. Но если мы официально пишем туда, то значит, официально признаем его, «выборы» и все остальное – легитимную фасадную структуру. В этом большая проблема», - продолжил Кащюнас.

При этом вместо основания новой группы по Беларуси он предложил ее членам присоединиться к уже существующей группе. «Да, я предложил присоединиться. Но думаю, никто не даст никакого ответа», - посетовал парламентарий.

На вопрос, можно ли сказать, что в Сейме Литвы есть группа людей, выступающая за отношения с официальным Минском, Кащюнас отвечает:

«Да, можно. Но думаю, некоторые из них (тех, кто хотел создать новую группу – Сharter97.org) просто не понимают, что делают. Другие делают это системно. Интересно, что лидер этой группы - представитель Избирательной партии поляков Литвы, а в Беларуси у Лукашенко польское меньшинство терроризируют больше всего. Это странно», - заметил он.

По словам Кащюнаса, новая группа, кроме уже существующей, зарегистрована не будет, на ее создание комитет по международным делам согласия не даст. «Нет, что вы. Ни в коем случае», - заключил политик.