Белорус спрятал 115 кг украинского сала в топливном баке 19 24.06.2017, 14:51

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Контрабандное сало хотел перевезти из Украины в Беларусь 58-летний житель Кобринского района.

В топливном баке своего «Фольксвагена» он оборудовал тайник, где спрятал 115 кг свежего свиного сала.

Границу мужчина пересекал через пункт пропуска «Мокраны».

- При въезде в Беларусь водитель выбрал для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих декларированию, - сообщили kp.by в пресс-службе Брестской таможни.

Правда, досмотр вывел предприимчивого мужчину на чистую воду. В отношении него начат административный процесс. Машина 1992 года выпуска изъята до решения суда.

Напомним, таможенные правила запрещают ввозить на территорию ЕАЭС свежее мясо без упаковки. Однако контрабанда сала остается популярным занятием в приграничных регионах. Например, весной задержали двух мужчин, которые везли сало, обмотав его вокруг живота.