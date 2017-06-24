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Владимир Курнев: С какого перепугу Торрес вдруг начал мечтать играть за нашу сборную?

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  • 24.06.2017, 14:57
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Владимир Курнев
Фото: Милана Харитонова

Белорусский тренер прокомментировал желание полузащитника брестского «Динамо» Леандро Торреса выступать за сборную Беларуси.

«А с какого перепугу Торрес вдруг начал мечтать играть за нашу сборную? Я не уверен, что он сможет усилить команду и потом захочет приезжать дальше. Сыграет, засветится, а потом будет отказываться. Раз мы взяли курс на ребят из национального чемпионата, то надо идти по этому пути. Надо растить и воспитывать своих.

Вот натурализовали Брессана, и где он? Уехал в Россию, Казахстан, Португалию, и в сборную вызывать перестали. И, думаю, уже и не вызовут. Да, хотят вроде, но Ренан так и не стал игроком основного состава националки.

Или хоккеистов возьми. Натурализовали кучу игроков, затратили приличные деньги, и где сейчас эти ребята? Никто не хочет играть за сборную. Так зачем делали? Зачем давали паспорта?

Ну и самый комический случай, за который я бы уволил всю федерацию гимнастики, – натурализация американок. Девушки никогда здесь не были и не знают, где мы находимся, и занимают на Олимпиаде 70-е места! Своих нельзя было поставить? Нет никого? Так лучше вообще никого не выставлять», – сказал Владимир Курнев в интервью Трибуне.


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