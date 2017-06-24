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В Сенате США пройдут слушания о вмешательстве РФ в европейские выборы

  • 24.06.2017, 15:03
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Очередная цель Кремля - предстоящие выборы в Германии.

Комитет Сената США по делам разведки проведет слушания о вмешательстве России в европейские выборы.

Об этом сообщает издание The Hill.

Слушания, на котором выступят эксперты по вопросам международной безопасности и Европы, состоятся в среду, 28 июня, передает Европейская правда.

Комитет уже несколько месяцев ведет расследование о роли Кремля в президентских выборах в США 2016 года, а также о возможной координации между кампанией Трампа и Москвой.

"Сенатский комитет по разведке обратит свое внимание на попытки России вмешаться в европейские выборы", - пишет издание.

Представители разведки подозревают, что РФ может стоять за кибератакой, которой пытались сорвать выборы во Франции.

Кроме того, ряд кибератак были направлены на Черногорию в октябре прошлого года, перед тем, как страна должна была присоединиться к НАТО.

Председатель комитета Ричард Бур указал на предстоящие выборы в Германии, которые состоятся осенью, как возможную цель вмешательства России.


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